Samsung, Üçe Katlanan Telefonunu İlk Kez Resmen Gösterdi: İşte Tasarımı [Video]

Samsung, üçe katlanan telefonu Galaxy Z Trifold'u ilk kez gösterdi. APEC etkinliklerinde gösterilen telefon, U harfine benzer bir katlama mekanizmasına sahip olacak. İşte detaylar...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un uzun zamandır gündemde olan üçe katlanabilen telefonu Galaxy Z Trifold ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, bu akıllı telefonu ilk kez resmî olarak gösterdi. Böylelikle telefonun tasarımı ve katlanabilme mekanizması net olarak duyurulmuş oldu.

Samsung'un duyurusu, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) etkinliklerinde gösterildi. Şeffaf bir ekran panelinin arkasında sergilenen telefon, Huawei'nin Mate XT modeline rakip olacak diyebiliriz.

Karşınızda Samsung Galaxy Z Trifold!

Samsung, Galaxy Z Trifold'un teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bu akıllı telefonun katlı durumda 6.5 inç, açık hâlde ise 10 inç boyutlu bir ekrana sahip olacağı zaten biliniyor. Pek çok kişiye göre Samsung Galaxy Z Trifold, açıldığı zaman küçük bir tablete dönüşecek. Ki bu çok da hatalı bir yaklaşım değil.

Samsung, hazırladığı bir demo ile bu telefonun nasıl katlanacağını da gösterdi. Demoya baktığımızda ekranların birbirlerinin üzerine doğru katlanacağını görüyoruz. Karşılaştırma olması açısından Huawei Mate XT, Z harfine benzer bir katlama mekanizmasına sahipti. Samsung Galaxy Z Trifold ise U harfine benzer bir katlama mekanizmasına sahip olacak.

Samsung'un Galaxy Z Trifold için hazırladığı demo:

Bu arada; Samsung Galaxy Z Trifold'un küresel olarak satışa sunulması beklenmiyor. Yani Türkiye'de bu akıllı telefonu satın alamayacaksınız. Sektör kaynaklarına göre Samsung, üçe katlanabilen telefonundan 100 bin adet kadar üretecek ve bunu da Güney Kore ile Çin gibi bazı pazarlara satışa sunacak. Firmanın sonraki kararı, satış rakamlarına göre şekillenecek. Öte yandan; bu akıllı telefonun fiyatının 3.000 dolar civarlarında olacağı konuşuluyor...