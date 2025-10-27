Samsung Galaxy S25+ Kullanıcının Elinde Alev Aldı

Samsung'un resmî topluluk forumundaki bir kullanıcı, Galaxy S25+ telefonunun elindeyken alev aldığını söyledi. Samsung ise konuyu araştırmaya başlamış durumda.

Güney Kore’de bir Samsung Galaxy S25+ kullanıcısı, telefonunun şarj olmamasının ardından cihazın aniden ısındığını ve kısa süre sonra alev aldığını bildirdi.

Olay, Samsung’un resmi topluluk forumunda “Chew ee jan” adlı kullanıcı tarafından paylaşıldı. Kullanıcı, telefonu elindeyken sıcaklığın hızla arttığını, ince bir ses duyduğunu ve ardından cihazı yere attığında alev almaya başladığını söyledi.

Samsung tüm faktörleri araştırıyor

Samsung’un resmî servisinde yapılan ilk incelemelerde telefonun alev almasının nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, orijinal şarj aleti kullanılıp kullanılmadığı, cihazın nasıl şarj edildiği ve bataryasının daha önce değiştirilip değiştirilmediği gibi detayları araştırıyor.

Olayın yaşanmasıyla birlikte akıllara 2016’daki patlayan Galaxy Note 7 krizini geldi. Forumlarda birçok kullanıcı kullanmakta oldukları Galaxy S25+'ta benzer bir şey yaşayıp yaşamayacaklarına dair Samsung'dan haber almaya çalışıyor. Samsung'un araştırma sürecini tamamladıktan sonra konuyla ilgili resmî açıklama yapması bekleniyor.