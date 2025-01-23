Samsung, dün akşam gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde üçe katlanan telefonuna da değindi. Yapılan açıklamalar, telefonun artık ufukta göründüğünü ortaya koyuyor.

Güney KOreli teknoloji devi Samsung'un dün akşam gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliği, büyük duyurulara ev sahipliği yaptı. Şirket, Galaxy S25 serisinin yanı sıra karma gerçeklik başlığı ile Galaxy S25 Edge isimli telefonunu da duyurdu.

Ancak şirketin tek duyuruları bunlardan ibaret değildi. Samsung, etkinlik sırasında geleceğe yönelik bir yol haritası paylaştı. Bu yol haritasında yer alan cihazlardan bir tanesi de bir süredir gündemde olan üçe katlanabilen telefondu.

İşte Samsung'un yol haritasındaki üçe katlanan telefon

Samsung, konuyla ilgili açıklamalarında bu akıllı telefonun özelliklerine ve çıkış tarihine ilişkin herhangi bir şey söylemedi. Ancak paylaşılan görselden anlayabiliyoruz ki tüketiciler, önce Galaxy Z Fold7, ardından da üçe katlanan telefonla tanışacaklar. Daha sonraki süreçte de karma gerçeklik başlığı ile akıllı gözlük modelini göreceğiz.

Samsung'un üçe katlanabilen telefonu, Huawei Mate XT modeline doğrudan rakip olacak. 10 inç civarı ekran boyutuna sahip olması beklenen telefon, üst düzey performans sunacak. Ancak bu telefonun özellikleri, şimdilik belirsiz.