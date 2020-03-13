Samsung'un Ultraviyole Işıkla Telefon Temizleme Hizmeti

Samsung, Corona virüsü salgını nedeniyle yeni bir hizmet başlattı. Tamamen ücretsiz olarak başlatılan bu hizmet, akıllı telefonların ultraviyole ışığıyla temizlenmesini kapsıyor.

Bugün itibarıyla 4.720 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüs, geçtiğimiz günlerde de Türkiye sınırına giriş yaptı ve bugün itibarıyla ülkemizde teyit edilmiş 2 adet Corona virüsü vakası bulunuyor. Bu virüsten korunabilmek için yapabileceğimiz en temel şey ise ellerimizi sık sık ve doğru bir şekilde sabun yardımıyla yıkamak.

Türkiye, ellerini yıkayan ve kişisel hijyenine önem veren bir ülke. Fakat ellerimizi ne kadar yıkarsak yıkayalım, gün içerisinde dokunduğumuz her şey mikroplarla dolu. Bunların başında da elbette akıllı telefonlar geliyor. Uzmanlar, hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan akıllı telefonların temizlik durumunun, tuvaletlerden bile kötü olduğunu ifade ediyor. Akıllı telefonlardaki bu gerçek, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un gözünden kaçmadı.

Samsung, yetkili servisleri ve deneyim merkezlerinde başlattığı yeni bir hizmetle, akıllı telefonları ücretsiz olarak temizliyor. Ultraviyole ışıkla gerçekleştirilen temizleme işlemi, telefona hiçbir zarar vermezken cihazın hijyenini de sağlıyor. Ancak bu şekilde bir temizleme işleminin telefonu ne kadar süreyle temiz tutacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Samsung'un ücretsiz olarak sunduğu telefon temizleme işlemi şu an için; İspanya, Danimarka, Malezya, Yeni Zelanda, Finlandiya, Japonya, Arjantin, Vietnam, Amerika Birleşik Devletleri, Şili, Hırvatistan, Pakistan, Peru, Polonya, Rusya, İsveç, Hırvatistan, Güney Kore ve Norveç'te aktif olarak hizmet veriyor. Samsung, yeni hizmetini kısa bir süre sonra şu ülkelerde de hizmete sunacak;

Avustralya, Avusturya, Kanada, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hong Kong, Macaristan, Hindistan, Endonezya, İsrail, İtalya, Ürdün, Kazakistan, Letonya, Meksika, Hollanda, Panama, Filipinler, Romanya, Singapur, Tayvan, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık. Listede Türkiye yok ancak Samsung'un bu hizmeti başlatma kararı aldığında virüsün Türkiye'de olmadığını düşündüğümüzde, artık Türkiye'nin de bu kapsama alınmasını bekleyebiliriz.

Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsü salgınını pandemi yani küresel bir salgın hastalık olarak ilan etti ve böyle bir dönemde Samsung'dan böyle bir hizmet başlatılmış olması kulağa hoş geliyor. Umuyoruz ki bu ve bunun gibi önlemler alınmaya devam eder ve Corona virüsü, bir an önce unutulmaya yüz tutan kara günler olarak tarihteki yerini alır.