Samsung’un giriş seviyesi bir telefon üzerinde çalıştığı geçtiğimiz hafta ortaya çıkan render görüntüleri ile belli olmuştu. Samsung’un giriş seviye telefonu olacak Galaxy A21’in RAM ve işlemcisi de Geekbench’te belli oldu.

Samsung, bir süredir giriş seviyesi yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Galaxy A21 ismini alacak telefonun render görüntüleri geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Ortaya çıkan render görüntülerinde ekrandaki bir deliğe yerleştirilmiş ön kamera ve dörtlü arka kamera kurulumu yer alıyordu.

Galaxy A21’in render görüntülerinin ardından bugün de telefonun teknik özellikleri ile ilgili iki bilgi ortaya çıktı. Geekbench’in veritabanında yapılan bir araştırma sonucunda Samsung’un yeni giriş seviyesi telefonu Galaxy A21’in işlemcisi ve RAM’i belli oldu.

Geekbench’in veritabanında görüldüğü üzere Galaxy A21, tek çekirdekli testte 781, çoklu çekirdek testinden ise 4.102 puan almış durumda. Samsung SM-A215U model numarası ile Geekbench’in veri tabanında yer alan Galaxy A21’in 3GB RAM ve 2.30GHz ARM MT6765V / CA (Helio P35 olduğu düşünülüyor) işlemcisi olacağı belli oldu.

Galaxy A21, Android 10 tabanlı One UI’la beraber kutudan çıkacak. Cihazın bataryasının ise 4.000mAh olduğu tahmin ediliyor. Ancak telefonun herhangi bir hızlı şarj desteğine sahip olup olmayacağı henüz belli değil.

Samsung’un yeni giriş seviyesi akıllı telefonun arka kısmında dörtlü kamera kurulumu var. Ancak cihazın hangi çözünürlükte ve hangi özellikte kameralara sahip olacağı şu an için bilinmiyor.

Paylaşılan render görüntüleri, cihazın USB Type-C girişine sahip olduğunu gösteriyordu ancak daha da ilginç olanı Samsung, bu telefonda 3.5 mm kulaklık girişine yer veriyor.