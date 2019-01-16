Samsung'un Fiyat/Performans Telefonu Olacak Galaxy A40'ın Geekbench Skoru

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Giriş ve orta seviye akıllı telefonlarında ciddi değişiklikler gerçekleştirecek olan Samsung'un yeni giriş-orta seviye telefonu Galaxy A40, yeni Exynos işlemci ve 4GB RAM ile ortaya çıktı.

Samsung’un amiral gemisi segmentindeki yeni telefonu Galaxy S10 Plus’ın Geekbench skoru yeni ortaya çıkmıştı ki şimdi de şirketin giriş-orta seviye akıllı telefonu olduğu düşünülen SM-A405FN model numarasına sahip Galaxy A40, Geekbench’te ortaya çıktı.

Tek çekirdek performansında 1319, çoklu çekirdek performansında ise 3976 puan alan Galaxy A40, 4GB RAM’e ve Android Pie işletim sistemine sahip. Ayrıca yine Geekbench skorundan anladığımız kadarı ile cihaz Exynos 7885’ten güç alacak.
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Samsung Galaxy S10 Plus'ın Geekbench Skoru Ortaya Çıktı

Samsung, giriş ve orta seviyede Çinli üreticilerle kıyasıya bir rekabete girmiş durumda. Bu nedenle şirketin yeni Galaxy A serisi telefonlarının fiyat/performans açısından çok daha iddialı olacağını söyleyebiliriz.
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Kaynak : https://www.gizchina.com/2019/01/16/samsung-galaxy-a40-spotted-on-geekbench-with-exynos-7885-soc-and-4gb-of-ram/
Etiketler: Galaxy A40
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