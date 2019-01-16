Samsung Galaxy S10 Plus'ın Geekbench Skoru Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S10 Plus'ın Snapdragon 855'li versiyonunun Geekbench sonucu ortaya çıktı. Cihaz, baz sürümü ile dahi oldukça iddialı performans sergiliyor.

Samsung’un en popüler akıllı telefon serilerinden biri olan Galaxy S serisinin 10. yıl özel modeli olacak Galaxy S10’ların tanıtılmasına neredeyse bir ay kaldı. Dört farklı modelden oluşması beklenen serinin lansmanı yaklaştıkça, ortaya çıkan sızıntıların da miktarı arıyor. Son sızıntı, premium model olacak Galaxy S10 Plus’ın Geekbench sonuçlarını ortaya çıkardı.

Geekbench’te listelenen cihazın Android’in son sürümü olan Android 9.0 Pie ile çalışırken 6GB RAM kapasitesine ve Snapdragon 855 işlemciye sahip olduğu açık bir şekilde görülüyor. 6GB RAM’li versiyonun ‘Plus’ model için giriş seviye sürüm olacağı düşünülürken, Samsung’un 8GB ve 12GB RAM’li versiyonlar da tanıtması bekleniyor.

Çevrimiçi olarak paylaşılan sonuçlara göre Galaxy S10 Plus tek çekirdek performansında 3413, çoklu çekirdek performansında ise 10.256 puan almayı başarıyor. Sonuçların baz modele ait olduğunu düşünürsek fena olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca satışa sunulacak ürünler daha iyi optimize edileceği için performans daha iyi olacaktır.