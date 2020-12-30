Samsung, oda ve ışık koşulları ne olursa olsun HDR içerikleri daha yüksek kalitede izlemenizi mümkün kılacak Uyarlanabilir HDR10+ özelliğini duyurdu. Uyarlanabilir HDR10+ özelliği, tüm dünyada piyasaya sürülecek yeni Samsung QLED TV'ler ile gelecek.

TV ve ekran paneli sektörünün en dikkat çeken şirketlerinden biri olan Samsung, insanların evlerinde dava fazla vakit geçirdiği, doğal olarak da TV başında geçirilen sürenin arttığı şu dönemde daha iyi bir görsel deneyim için HDR10+ Adaptive (Uyarlanabilir HDR10+) özelliğini duyurdu.

HDR destekli bir içeriği en iyi kalitede izlemek için ortam koşullarının uygun olması gerekiyor. Bununla birlikte tüm evlerde pencere bulunduğu için karanlık, HDR deneyimini zirvede tadabileceğimiz bir ortamı evin içinde oluşturmak çok mümkün olmuyor. Samsung’un önümüzdeki dönemde dünya çapında piyasaya süreceği yeni nesil OLED TV’lerinde karşımıza çıkacak olan Uyarlanabilir HDR10+, dinamik sahne optimizasyonu özelliği sayesinde ortam koşullarına göre HDR deneyimini iyileştirebiliyor.

Samsung'un Uyarlanabilir HDR10+ özelliği, Film Yapımcısı Modu'nu da destekleyecek

Uyarlanabilir HDR10+ özelliği, Samsung OLED TV’lerdeki ışık sensöründen faydalanıyor. Sensörün algıladığı, yani ortamdaki ışık miktarı ne kadar fazlaysa, Uyarlanabilir HDR10+ özelliği görüntüye o kadar müdahale ediyor ve HDR içeriği, HDR10+ LLC’nin yönergelerine bağlı şekilde iyileştirebiliyor.

Dahası Uyarlanabilir HDR10+ özelliği, Samsung’un UHD Alliance'ın bir üyesi olarak film yapımcıları, stüdyolar ve tüketici elektroniği üreticileriyle ortaklaşa geliştirdiği Filmmaker Mode’u (Film Yapımcısı Modu) da destekliyor. Peki bu iki özellikten tam uyumlu bir şekilde faydalanan içerikleri nereden bulacağız? İşte o noktada da Amazon Prime Video devreye giriyor.

Samsung, Uyarlanabilir HDR10+ özelliği için Amazon Prime Video ile iş birliğine gitti

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre Güney Koreli TV üreticisi, Uyarlanabilir HDR10+ ve Film Yapımcısı Modu destekli içerikler için Amazon Prime Video ile iş birliğine gitti. Her zaman müşteri deneyimini geliştirecek yeni özellikler ve yenilikler arayışında olduklarını belirten Amazon Prime Video Küresel Video Oynatma ve Dağıtım Başkanı BA Winston, Uyarlanabilir HDR10+ ve Film Yapımcısı Modu özelliklerinin Prime Video içeriklerini ortamdan bağımsız bir şekilde film yapımcılarının arzuladığı kalitede izlenebilmesi için optimize ettiğini ifade etti.

Prime Video içeriklerinde görmüş olduğunuz UHD simgesi, aynı zamanda HDR10+ desteği olduğunu da ifade ediyor ve önümüzdeki dönemde Samsung QLED TV sahipleri, ortam koşullarından bağımsız bir şekilde gelişmiş HDR deneyiminin tadını çıkarabilecekler. Bu arada, Amazon Prime Video’nun geçtiğimiz aylarda Türkiye’de de kullanıma sunulduğunu hatırlatalım. İlk ay ücretsiz, sonrasında ise ayda yalnızca 7 TL olan Amazon Prime’a nasıl abone olabileceğinizi öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.