Online olarak dizi ve film izleyebileceğimiz platformların sayısı her geçen gün artıyor. Giderek popülerliği artan izleme platformlarından olan Amazon Prime Video nedir, diğer platformlardan farklı neler sunuyor ve nasıl üyelik alınır sorularını yanıtladık.

Tek tıkla online olarak dizi, film ve farklı şovlara ulaşabileceğimiz izleme platformlarına her geçen bir yenisi ekleniyor. Yerli izleme platformu Blu TV ve dünya çapında işler yapan Netflix’ten sonra sık sık Amazon Prime Video platformunu duymaya başladık. Peki, Amazon Prime Video nedir, diğer izleme platformlarından ne farkı var?

Amazon Prime Video platformundaki yayınları izlemek için tıpkı diğerlerinde olduğu gibi aylık, sabit bir ücret ödüyorsunuz. Kült eserlerin yanı sıra Amazon Prime Video üzerinden Amazon Original yapımlara da ulaşabilirsiniz. Sizin için Amazon Prime Video üyeliği nasıl alınır, aylık ücret nedir ve hangi yapımları izleyebilirsiniz gibi soruları yanıtladık.

Amazon Prime Video üyeliği nasıl açılır?

Adım #1: Buradan Amazon Prime Video platformunu açın.

Buradan Amazon Prime Video platformunu açın. Adım #2: “Ücretsiz denemenizi başlatın” butonuna tıklayın.

“Ücretsiz denemenizi başlatın” butonuna tıklayın. Adım #3: Amazon hesabınızla giriş yapın.

Amazon hesabınızla giriş yapın. Adım #4: Amazon hesabınız yoksa yeni bir tane oluşturun.

Amazon hesabınız yoksa yeni bir tane oluşturun. Adım #5: Plan, ödeme yöntemi ve ekstre adresini belirleyin.

Plan, ödeme yöntemi ve ekstre adresini belirleyin. Adım #6: “7 gün ücretsiz deneme sürenizi başlatın” butonuna tıklayın.

“7 gün ücretsiz deneme sürenizi başlatın” butonuna tıklayın. Adım #7: Üyeliğiniz başlatılmış olacak.

Amazon Prime Video üyeliğiniz başlatıldıktan sonra ilk 7 gün deneme süresi sunuluyor. Bu süre boyunca herhangi bir ücret ödemeden platformdaki tüm yapımları izleyebilirsiniz. 7 günlük deneme süresi sonunda ise Amazon Prime Video aylık ücreti olan 5.99 Euro, ödeme bilgilerinizde verdiğiniz kartınızdan tahsil edilecektir.

Amazon Prime Video dizileri:

Amazon Prime Video platformu üzerinden pek çok farklı diziye ulaşabildiğiniz gibi yalnızca burada izleyebileceğiniz birçok Amazon Original yapımı dizi de bulunuyor. Platformda; The Man in the High Castle, Hunters ve Good Omens gibi iddialı yapımlar var.

Amazon Original dizilerin yanı sıra çok ses getiren The Office, Dr. House, Fear The Walking Dead ve Mr. Robot gibi dizileri de Amazon Prime Video üzerinden izleyebilir, mobil cihazlarınıza daha sonra çevrimdışı izlemek üzere indirebilirsiniz.

Amazon Prime Video filmleri:

Amazon Prime Video’da dizi ve farklı şovların yanı sıra pek çok film de izleyebilirsiniz. Platformda; The Upside, The Report ve The Aeronauts gibi yalnızca burada bulabileceğiniz Amazon Original yapımı filmler bulunuyor.

Amazon Original filmlerin yanı sıra platformda; Back to the Future serisi, Fight Club, Inglourious Basterds ve Kill Bill gibi kült filmleri de izleyebilir, daha sonra çevrimdışı olarak izlemek üzere mobil cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Amazon Prime Video’nun Netflix ya da Blu TV’den ne farkı var?

Kullanıcıların kafasını kurcalayan en önemli sorulardan bazıları; neden Amazon Prime Video üyesi olmalıyım ve diğer platformlardan ne farkı var? Bu soruyu sormakta haklısınız çünkü gün geçtikçe online izleme platformlarının sayısı artıyor.

Yerli platform Blu TV, olmazsa olmazlar arasına giren Netflix, yakında zamanda ülkemizde de yayına başlayacak olan Disney Plus, Apple TV Plus, HBO Max ve daha nicesi arasında seçim yapmak bir hayli zor. Her birinin kendine özgü özellikleri olduğunu ve seçimin kullanıcının kararı olduğunu hatırlatalım.

Amazon Prime Video’nun Netflix ya da Blu TV’den farkına gelirsek; temelde aynı sistem üzerine kurulu. Aylık bir ücret ödüyor, benzer bir arayüz üzerinden kullanıyorsunuz. Fakat en önemli farkı platformda bulunan orijinal içerikler.

Platformların öne çıkan farkları:

Amazon Original yapımı olan yani yalnızca Amazon Prime Video’da bulabileceğiniz içerikler en önemli farkı oluşturuyor. İllegal yollar dışında bu yapımlara diğer platformlardan ulaşamazsınız. Durum böyle olunca kullanıcı, hangi orijinal yapımları sevdiğine karar vermek zorunda kalıyor.

Örnek vermek gerekirse Blu TV; Masum, Pavyon, Sıfır Bir, Bartu Ben gibi yerli yapımlarıyla öne çıkıyor Netflix; La Casa De Papel, Stranger Things, Narcos, Sex Education gibi popüler ve tüm dünyada ses getiren yapımlarıyla dikkat çekiyor. Amazon Prime Video ise henüz çok popüler olmayan fakat iddialı olan The Man in the High Castle, Hunters ve Good Omens gibi yapımlarla bu yarışa dahil oluyor.

Genel olarak her platformun orijinal yapmalarının kendine özgü bir tarzı var. Kullanıcı olarak siz, hangi platformun tarzına daha yakın olduğunuza karar vermelisiniz. Bunun için de her platformun sunduğu, kısa da olsa, deneme sürelerinden yararlanabilirsiniz.

Sizin için Amazon Prime Video nedir, nasıl üye olunur, diğer platformlardan farkı nedir gibi soruları yanıtladık ve bilmeniz gerekenleri anlattık. Eğer siz de bir Amazon Prime Video kullanıcısıysanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.