Tesla’nın Ağustos 2026 fiyatları belli oldu. Türkiye’de yalnızca Model Y ile listelenen markada başlangıç fiyatı 2.474.985 TL olarak açıklandı. Dört farklı versiyonun bulunduğu ailede 622 kilometrelik menzil sunan Premium Long Range Dört Çeker ile 3,5 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değerine sahip Performance öne çıkıyor.

Tesla, Ağustos 2026 döneminde Türkiye’de geçerli Model Y fiyatlarını resmî yapılandırma ekranında paylaştı. Elektrikli SUV ailesi; Arkadan Çekiş, Premium Long Range Arkadan Çekiş, Premium Long Range Dört Çeker ve Performance Dört Çeker olmak üzere dört farklı versiyonla listeleniyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bu içerikte Tesla Model Y’nin Ağustos 2026 satın alma fiyatlarını, versiyon seçeneklerini, paylaşılan menzil ve performans bilgilerini ve ücretli opsiyon kalemini bir araya getirdik.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Tesla fiyat listesi - Ağustos 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Ağustos 2026) Kampanyalı Fiyatı Model Y 2.474.985 TL -

Model Y fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli Arkadan Çekiş 2.474.985 TL - Elektrikli Premium Long Range Arkadan Çekiş 3.682.800 TL - Elektrikli Premium Long Range Dört Çeker 4.410.000 TL - Elektrikli Performance Dört Çeker 4.756.500 TL -

Tesla Model Y, tamamen elektrikli SUV gövdesini farklı menzil ve çekiş seçenekleriyle sunan bir model olarak listede yer alıyor. Arkadan çekişli versiyonlar günlük kullanım ve menzil odağında konumlanırken, dört çeker seçenekler daha güçlü hızlanma değerleri sağlıyor. Ailenin en yüksek menzil değeri 622 kilometre olarak paylaşılıyor.

Model Y opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Full Self-Driving Kabiliyeti, aylık abonelik 4.990 TL/ay Tüm versiyonlar

Tesla, Full Self-Driving Kabiliyeti’nin henüz mevcut olmadığını ve gelecekte sunulmasının düzenleyici kurul onayına bağlı olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Tesla Türkiye