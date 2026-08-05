Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Ağustos 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Tesla’nın Ağustos 2026 fiyatları belli oldu. Türkiye’de yalnızca Model Y ile listelenen markada başlangıç fiyatı 2.474.985 TL olarak açıklandı. Dört farklı versiyonun bulunduğu ailede 622 kilometrelik menzil sunan Premium Long Range Dört Çeker ile 3,5 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değerine sahip Performance öne çıkıyor.

Ağustos 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Tesla, Ağustos 2026 döneminde Türkiye’de geçerli Model Y fiyatlarını resmî yapılandırma ekranında paylaştı. Elektrikli SUV ailesi; Arkadan Çekiş, Premium Long Range Arkadan Çekiş, Premium Long Range Dört Çeker ve Performance Dört Çeker olmak üzere dört farklı versiyonla listeleniyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu içerikte Tesla Model Y’nin Ağustos 2026 satın alma fiyatlarını, versiyon seçeneklerini, paylaşılan menzil ve performans bilgilerini ve ücretli opsiyon kalemini bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

Ağustos 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı
Tesla Model Y

Tesla fiyat listesi - Ağustos 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Ağustos 2026) Kampanyalı Fiyatı
Model Y 2.474.985 TL -

Model Y fiyatları - Ağustos 2026

Tesla Model Y

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli Arkadan Çekiş 2.474.985 TL -
Elektrikli Premium Long Range Arkadan Çekiş 3.682.800 TL -
Elektrikli Premium Long Range Dört Çeker 4.410.000 TL -
Elektrikli Performance Dört Çeker 4.756.500 TL -

Tesla Model Y, tamamen elektrikli SUV gövdesini farklı menzil ve çekiş seçenekleriyle sunan bir model olarak listede yer alıyor. Arkadan çekişli versiyonlar günlük kullanım ve menzil odağında konumlanırken, dört çeker seçenekler daha güçlü hızlanma değerleri sağlıyor. Ailenin en yüksek menzil değeri 622 kilometre olarak paylaşılıyor.

Model Y opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Full Self-Driving Kabiliyeti, aylık abonelik 4.990 TL/ay Tüm versiyonlar

Tesla, Full Self-Driving Kabiliyeti’nin henüz mevcut olmadığını ve gelecekte sunulmasının düzenleyici kurul onayına bağlı olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Tesla Türkiye

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Araç Muayenesinde Yeni Dönem: 2026 Güncel Araç Kontrol Listesi ve Tüm Değişiklikler

Araç Muayenesinde Yeni Dönem: 2026 Güncel Araç Kontrol Listesi ve Tüm Değişiklikler

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

ÖTV Muafiyetli Renault Duster vs Renault Boreal vs Toyota C-HR Karşılaştırma: Hangisini Almak Daha Mantıklı?

ÖTV Muafiyetli Renault Duster vs Renault Boreal vs Toyota C-HR Karşılaştırma: Hangisini Almak Daha Mantıklı?

Boşuna 'Yıldız' Değil: Mercedes'lerdeki Mühendislik Harikası Silecek Detayı

Boşuna 'Yıldız' Değil: Mercedes'lerdeki Mühendislik Harikası Silecek Detayı

Araba Tesla Fiyat Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Dizel, Mazot, Motorin: Aynı Yakıtın Neden 3 Farklı İsmi Var? İşte Sebebi

Dizel, Mazot, Motorin: Aynı Yakıtın Neden 3 Farklı İsmi Var? İşte Sebebi

250 Bin TL Civarında Alınabilecek En Sorunsuz Arabalar

250 Bin TL Civarında Alınabilecek En Sorunsuz Arabalar

Audi’nin Bu 'Basit' Klima Menfezindeki Hayran Duyulası Mühendislik Detayları

Audi’nin Bu 'Basit' Klima Menfezindeki Hayran Duyulası Mühendislik Detayları

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com