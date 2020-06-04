Samsung'un Şimdi de Hisse Senedi Sahtekarlığıyla Suçlanıyor

2017 yılının ağustos ayında, rüşvet ve zimmete para geçirme suçlamalarıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılan, ancak temyiz başvurusunun kabul edilmesinin ardından cezaevinden çıkarılan Samsung’un veliahtı ve başkan yardımcısı Lee Jae-yong, bu kez de hisse senedi fiyatlarında manipülasyon yapmakla suçlandı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Güney Kore merkezli Samsung’un veliahtı ve başkan yardımcısı Lee Jae-yong, bir kez daha cezaevine girme tehlikesi ile karşı karşıya. Süreci bilmeyenler için Lee, Ağustos 2017’de kamu ihalelerinde devletten imtiyaz sağlamak için sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bazı hükümet üyelerine 40 milyon dolar rüşvet vermek ve zimmete para geçirme suçlamalarından 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Parmaklıkların ardında geçirdiği bir yılı aşkın süreden sonra yaptığı temyiz başvurusu kabul edilen Samsung veliahtı, üst mahkemenin cezayı 2,5 yıla indirmesinin ardından 2018’in yaz aylarında serbest bırakılmıştı. O tarihten bu yana her gün polis merkezine giderek imza veren Lee, bu kez de hisse senedi fiyatlarında manipülasyon yapmakla suçlandı.

Samsung valiahtı Lee Jae-yong, 2017 yılında rüşvet suçlamasından 5 yıl hapis cezası almıştı

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayınlayan Lee’nin avukatları, savcıların talebi nedeniyle derin üzüntü duyduklarını, hem Lee'nin hem de Samsung'un soruşturma çerçevesinde tamamen iş birliğine hazır olduğunu belirtti.

Güney Kore Mali Komisyonu’nun, Samsung Biologics'in değerinin 2015'te 3.7 milyar dolar şişirildiği yönündeki şikayeti üzerine harekete geçen savcılar, iddiaların gerçekliğini araştırmak için bir soruşturma başlatmıştı. Samsung ise soruşturmanın dışardan incelenmesini istemişti.

Savcılar, Lee'nin hisse senedi fiyatlarında manipülasyon yaptığı gerekçesiyle yeniden tutuklanmasını talep ediyor

Geçtiğimiz ay, iddiaların merkezindeki Lee’yi sorgulayan Güney Koreli savcılar, Samsung’un veliahtı ve başkan yardımcısının hisse senedi fiyatlarında manipülasyon yaptığı gerekçesiyle yeniden tutuklanmasını talep ediyor. Babası Samsung Yönetim Kurulu Başkanı olan Lee Kun-hee'nin 2014 yılında kalp krizi geçirmesinin ardından şirketin yönetimini eline geçiren 51 yaşındaki Lee, pozisyon itibarıyla başkan yardımcısı olsa da, Samsung’u yöneten bir numaralı isim olarak gösteriliyor.