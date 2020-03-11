Samsung Gelişmiş Teknoloji Enstitüsü (SAIT) ve Ar-Ge Enstitüsü Japonya (SRJ), yeni nesil katı hal batarya teknolojisini tanıttı. Geleneksel lityum iyon bataryalara göre daha yüksek enerji yoğunluğu sunan yeni lityum metal katı hal batarya, elektrikli araçlardaki sürüş menzilini önemli ölçüde artırmayı vadediyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, elektrikli araçların ve mobil cihazların batarya ömrünü önemli ölçüde uzatacak yeni bir lityum metal katı hal batarya mimarisi geliştirdi. Şirketin, Güney Kore’deki Gelişmiş Teknoloji Enstitüsü (SAIT) ve Japonya’daki Ar-Ge Enstitüsü’ndeki mühendisler tarafından geliştirilen yeni batarya teknolojisi, geleneksel lityum iyon bataryalara göre daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyor.

Samsung'un yeni lityum metal formülasyonu, bataryanın güvenliğini önemli ölçüde riske atan sıvı elektrolitlere ihtiyaç duymuyor. Lityum iyon bataryalardaki sıvı elektrolitler, lityum iyonlarının batarya şarj edilirken ve boşalırken anot ve katot arasında ileri geri hareket etmesini sağlıyor. Fakat bu sıvının uçucu yapıda olması, bazen batarya patlamalarına neden olabiliyor.

Samsung, anotta kullandığı 5 mikrometrelik yeni gümüş-karbon (Ag-C) kaplama sayesinde anot bozulmasını önlediğini ve 900Wh/L'ye kadar artırılmış bir enerji yoğunluğu söylüyor. Mevcut lityum iyon batarya teknolojisinden hacim olarak yüzde 50 daha küçük bir batarya üretilmesini mümkün kılan yeni lityum metal katı hal batarya mimarisi, mobil cihazlar ve elektrikli otomobiller için büyük önem taşıyor.

Projenin lideri Dongmin Im, “Bu çalışma, gelecekte daha güvenli ve yüksek performanslı bataryalara kapı aralayabilir. Uzun vadede, elektrikli otomobillerdeki batarya teknolojisini bir üst seviyeye taşımaya yardımcı olmak için tüm katı hal batarya malzemelerini ve üretim teknolojilerini geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.