Samsung, Yıllar Önce Bıraktığı Bir Özelliği iPhone 18 Nedeniyle Geri Getirecek!

Yeni bir iddiaya göre Samsung, iPhone 18 nedeniyle telefonlarının kameralarına 2020'de bıraktığı bir özelliği geri getirecek.

Apple, bu senenin eylül ayında yeni amiral gemisi telefonları olacak iPhone 18 ailesini tanıtacak. Serinin en güçlü modelleri iPhone 18 Pro ve Pro Max’te birçok yenilik göreceğiz. Bunlardan birinin de kamera tarafında olacağı konuşuluyor. Söylentiler doğru çıkarsa cihazlar, değişken diyafram açıklığı özelliğiyle gelecekler.

Şimdi ise bu konuda yeni bilgiler ortaya çıktı. Öyle ki Samsung’un da iPhone 18 nedeniyle yeni telefonlarında değişken diyafram özelliğini kullanabileceği öne sürüldü. Daha ilgi çeken kısım ise bu özelliğin aslında yıllar önce Samsung telefonlarda yer almasıydı.

Samsung, 2020’de kaldırdığı değişken diyafram özelliğini geri getirmeyi planlıyor

Kore’den konuya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Samsung, iPhone 18’de yer alacak olmasından dolayı değişken diyafram özelliğini telefonlarının kameralarına geri getirecek. Galaxy S9 ve S10 gibi modellerle bu özellik tanıtılmıştı ancak 2020’de çıkan Galaaxy S20 ile son verilmişti.

Yeni iddia ise 7 yılın ardından, önümüzdeki yıl çıkacak Galaxy S27 serisiyle bu özelliğin geri geleceğini öne sürdü. Bu özellik, telefonların kameralarının diyafram açıklığının değişmesine olanak tanıyordu. Örneğin eski Galaxy modellerinde f/1.5’ten f/2.4’e değiştiğini görüyorduk. Daha geniş bir diyafram, düşük ışık koşullarında yardımcı oluyor ve daha güçlü bir arka plan bulanıklığı oluşturabiliyor. Daha dar bir diyafram ise açıklığı, parlak koşullarda keskinliği ve alan derinliğini artırıyor.