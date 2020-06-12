Samsung ile Zone V Limited'dan Yaşlılar İçin Yeni Başlatıcı

Samsung ve Zone V Limited; görme, işitme ve beceri zayıflığı bulunan yaşlıların cep telefonları için 'Zone V' adı verilen yeni bir başlatıcı geliştirdi. Kullanıcı arayüzünü optimize eden başlatıcı, yalnızca ana ekranı değil birçok uygulamanın da kullanımında kolaylıklar sunuyor.

COVID-19 salgını boyunca insanlarla uzaktan iletişime geçmek, daha önce hiç olmadığı kadar önemli hâle geldi. Birçok insan salgın önlemleri nedeniyle eve hapsolunca teknoloji, hayatımızda çok daha fazla rol oynamaya başladı. Tam da bu gerekçelerle Samsung ile Zone V Limited güçlerini birleştirerek akıllı telefonların gücünden yaşlıların da daha fazla faydalanması için kolları sıvadı.

Samsung ve Zone V Limited tarafından Galaxy Store'a eklenen yeni Zone V başlatıcı uygulaması, yaşlı insanların akıllı telefonla olan ilişkisini kuvvetlendirmeyi ve kullanımı kolaylaştırmayı hedefliyor. Zone V, özellikle görme, işitme ve beceri kaybı yaşayan yaşlılar için geliştirilmiş bir başlatıcı. Bu uygulama, kullanıcı arayüzünü kolaylaştırırken yalnızca ana ekranı değil, Telefon, Mesajlar, Saat, Takvim ve Ayarlar gibi uygulamalar için de bir hayli kolaylık sağlıyor. Hatta Zone V, standart bildirimlerin yerini alan kendi Bildirimler uygulamasıyla birlikte geliyor.

Metin boyutu ve renk seçenekleri de var:

Zone V, bütün bunların yanı sıra bir dizi metin boyutu ve renk seçeneğini de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca sistem içi bir SOS (acil yardım) fonksiyonu yer alıyor. Bu fonksiyon, kullanıcının acil durum bağlantılarına anlık erişim sağlıyor. Uygulama, KNOX 2.6 ve üzeri çalıştıran tüm Samsung Galaxy akıllı telefonlarla uyumlu.

Zone V, yalnızca Samsung cihazlarda çalışıyor ve yalnızca Galaxy Store'dan indirilebiliyor. Yeni ortaklığı kutlamak için uygulama ücretsiz olarak yayınlandı. Önümüzdeki 6 ay içerisinde uygulamayı indirenler, Zone V'yi 4 ay boyunca ücretsiz kullanabilecekler.

4 aylık ücretsiz kullanımın ardından uygulamayı kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılar aylık 1,99 sterlin (17 TL) ya da yıllık 19,99 sterlin (171 TL) ücret karşılığı uygulamayı satın alabiliyorlar. Uygulamanın şu an için ülkemizde kullanılabilir olmadığını belirtelim. Önümüzdeki günlerde ülkemiz için de uygulamanın indirilebilir olduğu haberini alabiliriz.