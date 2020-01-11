Yaşlılar İçin Satın Alınabilecek 10 Cep Telefonu

Akıllı telefonların yaygınlaştığı günümüzde büyüklerimizin ayak uydurmasının zor olduğu yeniliklerle karşılaşabiliyoruz. "Yaşlılar için hangi telefon alınır?" ya da "Yaşlılara alınabilecek telefonlar hangileri?" gibi sorularınız varsa, onların ayak uydurabilecekleri telefonları sizler için bir araya getirdik. Gelin listemizdeki tuşlu ve dokunmatik telefonlara yakından bakalım.

Teknoloji oldukça hızlı gelişiyor ve genç yaştaki insanlar bile bu hıza kimi zaman yetişemiyor. Durum böyle olunca yaşı büyük olan kişilerin günümüz teknolojisine tam anlamıyla ayak uydurmasını beklemek biraz gerçek dışı gibi görünüyor.

Dedelerimiz, ninelerimiz ya da etrafımızda bizi kendine yakın gören yaşlı insanlar, teknolojik bir sorunla karşılaştıklarında bizlerden yardım isterken bu sorunların büyük çoğunluğu kullandıkları cep telefonlarında karşımıza çıkıyor. İşte bu sorunları biraz olsun azaltabilmek için yaşlılar için özelleştirilmiş ya da onlar için satın alınabilecek telefonları bir araya getirmek istedik. Lafı daha fazla uzatmadan gelin hem dokunmatik hem de tuşlu telefonları bulabileceğiniz listemize geçiş yapalım.

1. Nokia 112

Telefonu kullanacak kişi yaşı büyük insanlar olunca Nokia'nın olmadığı bir liste düşünülemezdi. Tuşlu telefonların kralı olarak nitelendirilen Nokia, bu alanda birçok cihaz üretmişti. Nokia 112; 1,8 inçlik TFT ekranı, ayrık tuş takımı, 640x480 çözünürlüğünde olsa da bir kameraya sahip olması, arka kısmındaki yüksek ses veren hoparlörü ve maksimum 840 saat bekleme süresi vaadiyle tercih sebebiniz olabilir. Nokia 112'yi piyasada 250 TL civarına bulabileceğinizi de belirtelim.

2. Samsung S5611

Yaşlı insanların telefonlarda ilk tercihi genellikle tuşlu telefonlar oluyor dolayısıyla bu alanda telefon üreten şirketler, listemiz için oldukça önemli. Nokia gibi Samsung da tuşlu telefon çıkaran üreticilerden biri. Samsung S5611; diğer telefonlara göre nispeten büyük tuşları, 5 MP'lik kamerası, 2,4 inçlik ekranı, 3G bağlantı desteği ve FM radyo fonksiyonunun bulunmasıyla yaşlıların isteklerini karşılayabilir. Samsung S5611'i piyasada 450 TL civarına bulmak mümkün.

3. Nokia 3310

Efsane Nokia 3310, herkes için telefon sektöründe yeri doldurulamaz bir cihaz fakat güncellik konusunda artık daha yeni cihazlara yönelmek gerekiyor. Nokia'nın efsane modelden ilham alarak yenilediği Nokia 3310; 2,4 inç ekranı, kullanışlı tuş takımı, 2 MP'lik kamerası, 3,5 mm kulaklık girişi gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Her ne kadar efsane modelden izler taşısa da yeni cihazın aynı hissiyatı vermediğini de söylemek gerekiyor. Bu cihazı incelediğimiz videomuzu buradan izleyerek Nokia 3310 hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Yeni Nokia 3310'u şu an piyasada 800 TL civarına satın almanızın mümkün olduğunu belirtelim.

4. Alcatel 3088 4G

Tuşlu telefon alırken hem daha yeni bir cihaz olmasını hem de güncel teknolojileri desteklemesini istiyorsanız Alcatel'in 3088 4G isimli modelini aklınızda bulundurmanızda fayda var. Alcatel 3088 4G; adından da anlaşılabileceği gibi 4G bağlantı desteği, Google Asistan, Facebook, WhatApp ve YouTube gibi uygulamaların kullanılabilmesi, geniş tuş takımı ve el feneri fonksiyonu atanmış '5' tuşu, 2 MP'lik arka kamerası gibi özellikleriyle iyi bir tercih olabilir. Alcatel 3088 4G'yi piyasada 450 TL civarındaki fiyat etiketiyle bulabileceğinizi de belirtelim.

5. Anka M9

"Kamerası olmasın ama yaşlılar için özelleştirilmiş bazı özellikleri olsun" şeklinde bir isteği olanlar için de Anka M9'u listemize ekledik. Anka M9; oldukça büyük tuşları, 1,8 inçlik ekranı, yüksek ses sunan hoparlörü, arkasında yer alan acil durum butonu, el feneri ve FM radyo fonksiyonu gibi özellikleriyle tercih sebebi olabilir. Anka M9'un 299 TL civarına satın alınabildiğini de belirtelim.

6. Samsung E1150

Her ihtiyaca yönelik telefona yer verdiğimiz listemizde kapaklı bir telefonu da alternatifler arasına eklemek istedik. Bu konuda zamanının en iyi kapaklı telefonlarından biri olan Samsung E1150; korumalı yapısı, kullanışlı tuş takımı, maksimum 740 saatlik bekleme süresi vadetmesi gibi özelliklerle öne çıkıyor. Telefon satın almak istediğiniz kişi, kapaklı bir telefon istiyorsa Samsung E1150'yi 220 TL civarında bir fiyata satın alabileceğinizi belirtelim.

7. Reeder F1 Touché

Konu telefonun kullanım kolaylığına geldiğinde önceden görev atanmış tuşlar oldukça faydalı olabiliyor. Reeder'ın bunu düşünerek tasarladığı F1 Touché; el feneri, FM radyo gibi fonksiyonlara atanmış özel tuşlar içeriyor. Reeder F1 Touché; bu özelliklerin yanı sıra bas konuş fonksiyonu, 1 haftaya kadar bekleme süresi vadetmesi, yüksek ses için optimize edilmiş hoparlörü ve 0,08 MP'lik kamerasıyla öne çıkıyor. Reeder F1'i 275 TL civarına satın almanız da mümkün.

8. Xiaomi Redmi 8A

Daha önce de dediğimiz gibi listemizde yaşlıların her ihtiyacına karşı telefonlar eklemeye çalıştık ve yaşlılar dokunmatik telefon kullanamaz diye bir durum söz konusu değil. Teknolojiye meraklı kişilere alınabilecek bir cihaz olan Xiaomi Redmi 8A, dokunmatik telefon deneyiminin yanı sıra güncel teknolojileri de uygun fiyata sunuyor. Xiaomi Redmi 8A; 6,22 inç geniş ekranı, 5.000 mAh'lik bataryası, 12 MP arka ve 8 MP ön kameraları gibi özellikleriyle tercih sebebi olabilir. Xiaomi Redmi 8A'nın 32 GB depolamalı modelini 900 TL civarına bulmanız mümkün.

9. Samsung Galaxy A2 Core

Hem dokunmatik, hem yeni çıkmış, hem de uygun fiyatlı bir telefon arayan biriyseniz ve telefonu satın alacağınız kişi bu telefonu kullanabilecek bir kişiyse Samsung Galaxy A2 Core, sizin için iyi bir alternatif olabilir. Samsung Galaxy A2 Core; 5,0 inç genişliğindeki ekranı, 4,5G desteği, 3,5 mm kulaklık girişi, 5 MP ön ve 5 MP arka kamerasıyla öne çıkıyor. Samsung Galaxy A2 Core'u satın almak için ödemeniz gereken tutar ise 745 TL civarında.

10. iPhone SE

Telefonu satın almak istediğiniz kişi bir iPhone kullanmak istiyorsa iPhone modelleri arasında iPhone SE en iyi alternatif olabilir. Piyasada bu cihazın yenisini bulmak oldukça zor olsa da 4 inçlik ekran boyutu, yeni iPhone'larda olmayan 'home' butonu, 12 MP arka ve 1,2 MP ön kamerası, iPhone SE'yi en azından aramak için yeterli sebepler olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun yenilenmiş versiyonlarının internet üzerinde 1.200 TL civarında satıldığını belirtelim fakat burada yenilenmiş versiyon yerine sıfır bir telefon almanız sizin için daha iyi olacaktır.

Yaşlılar için satın alınabilecek telefonları listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Listedeki cihazların kullanım kolaylığı, fiyat, sahip olunan özellikler ve yaşlıların kullanımına uygunluğu parametrelerini değerlendirip seçtiğimizi ekleyelim. Siz de kendi tecrübelerinize dayanarak listeye eklenebileceğini düşündüğünüz telefonları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz