Eto'o, Bir YouTuber'a Tekme Tokat Saldırdı [Video]

Futbol dünyasının ünlü isimlerinden Eto'o, YouTuber'a saldırdı. YouTuber, Eto'o'dan şikâyetçi olduğunu ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Futbol dünyasının efsanelerinden Samuel Eto’o, bugün çarpıcı bir olayla gündeme geldi. Günümüzde Kamerun Futbol Federasyonu’nun başkanlığını ve FIFA elçiliğini üstlenen Eto’o, bir YouTuber’a saldırdı.

Eto’o, kendisiyle fotoğraf çekilmek istenen bir grupla pozlar verdikten sonra kamerayla kendisini görüntüleyen bir kişiye saldırmaya başladı. İddiaya göre YouTuber, Eto’o’ya sözlü saldırıda bulundu. Eto’o ise sinirine hakim olamayıp YouTuber’a böyle saldırdı:

Eto’o’nun YouTuber’a saldırdığı anlar:

YouTuber’dan açıklama da geldi:

Eto’o’nun saldırısına uğrayan Cezayirli YouTuber, kendi kanalında bir açıklama da paylaştı. YouTuber, Eto’o’dan şikâyetçi olduğunu ve soruşturma sürdüğünden saldırı anlarına ait kendi görüntülerini paylaşamayacağını açıkladı.