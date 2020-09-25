Bugün Variety tarafından yapılan habere göre Samuel L. Jackson, Disney+'ın yeni Marvel dizisinde Nick Fury olarak başrolde oynayacak. Dizinin hangi konuyu ve ne zamanı işleyeceğiyse şu an için bilinmiyor.

Bildiğiniz üzere Disney, geçtiğimiz aylarda Marvel Sinematik Evreni'nde geçecek yeni dizilerin geleceğini açıklamıştı. Fakat koronavirüs nedeniyle pek çok dizinin ertelendiğini de öğrenmiştik. Bugünse Disney+ bünyesinde gerçekleşen heyecanlandırıcı fakat şaşırtmayan bir anlaşma ortaya çıktı.

Variety'nin haberine göre Marvel Sinematik Evreni'nde Nick Fury'yi canlandıran Samuel L. Jackson, henüz adı bilinmeyen gizemli bir Disney+ dizisinde Nick Fury olarak rol almayı kabul etti. Samuel L. Jackson'ın rol alacağı dizi hakkında şu anda ismi dâhil neredeyse hiçbir şey bilinmiyor.

Samuel L. Jackson, Nick Fury olarak başrolde:

Variety'nin haberini dayandırdığı kaynakların paylaştığı detaylarsa dizinin kim üzerine olacağı hakkında akılda bir düşünce yaratıyor. Kaynaklara göre Samuel L. Jackson, bu dizinin başrol oyuncusu olacak. Yani şu an anlaşmasını gördüğümüz dizi, Nick Fury'ye odaklanan bir dizi olabilir.

Kaynakların paylaştığı diğer detaylara göre dizinin yazarlığını ve baş yapımcılığını Kyle Bradstreet üstlenecek. Bununla birlikte Disney+'ta yer alan her Marvel dizisinde olduğu gibi diziyi Marvel Studios çekecek. Fakat dizinin nasıl bir temaya sahip olacağı, hangi olayları anlatacağı ve kimleri göstereceği gibi detaylar şu an için doldurulmadı.

Samuel L. Jackson, Marvel Sinematik Evreni'nin 2008 yılındaki Iron Man ile yaptığı başlangıcından bu yana Nick Fury'yi canlandırıyordu. Nick Fury, karşımıza son olarak Spider-Man: Far From Home filminin sonunda çıkan bir sahnede Skrull'ların gemisinde tatil hayalleri kurarken çıkmıştı.

Nick Fury'nin Skrull'ların gemisinde ne yaptığıysa hâlâ bir sır olarak durmaya devam ediyor. Kendisi belki de uzayda yeni bir S.H.I.E.L.D. başlatacaktır, kim bilir? Marvel hayranları, Nick Fury'nin geleceğini yeni bir filmle görmeyi umut ederken belki de şu an gördüğümüz dizi o beklenen cevabı bize verecektir.