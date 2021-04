Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza entegre etmeye başladığımız birçok yenilik var. Bu yeniliklerden biri de sanal gerçeklik teknolojisi. Her ne kadar geçmişi uzun yıllar öncesine dayansa da erişilebilirliği günümüzde mümkün olan sanal gerçeklik gözlükleri ile oynanabilecek en iyi 10 oyunu sizin için listeledik.

Sanal gerçeklik (VR) konsepti aslında 1990’lü yılların başından beri bizimle. Ancak hem dünyada hem de ülkemizde maliyeti ve kullanılabilirliği açısından çok fazla tercih edilmiyor. Bunun sebebi olarak ilk zamanlarda izlenecek ya da oynanacak birkaç kısa demo dışında VR gözlükleri ile yapılacak çok şey olmaması görülüyor. Teknolojinin de ilerlemesiyle kablolarından geçmişteki versiyonlarına göre daha bağımsız hale gelerek, VR, tercih edilmeye başlanan bir aksesuar haline geldi.

Günümüzde oynanabilecek en iyi VR oyunları yazımızda HTC Vive, Oculus Quest 2, PlayStation VR, Valve Index ve Windows Mixed Reality gözlüklerinin oyunlarını listeledik. Bu gözlüklerden HTC Vive, Valve Index ve Windows Mixed Reality gözlüklerini kullanabilmek için güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız var. Mümkün olan en iyi deneyime ulaşabilmek için bilgisayarınızın hızlı CPU’lara ve yüksek sınıf GPU’lara sahip olması gerekiyor. PlayStation oyuncuları PlayStation VR’ı, PS4, PS4 Pro ya da PS5’te çalıştırabilirler. Bütün bu gözlüklerin dışında Oculus Quest 2 gibi bazı bağımsız VR gözlükleri de bulunmakta.

Not: Listedeki PC platformuna çıkmış oyunların tümü Microsoft Windows ile uyumlu tüm VR gözlükleri ile çalışmaktadır.

Sanal gerçeklik gözlüğü uyumlu oyunlar:

Beat Saber

Farpoint

Half-Life: Alyx

No Man’s Sky

Microsoft Flight Simulator

Star Wars: Squadrons

Falcon Age

Iron Man VR

Batman: Arkham VR

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Beat Saber

Platform: Oculus Quest, PlayStation 4, PC

Geliştirici: Beat Games

Çıkış Yılı: 2018

Beat Saber, önceden Guitar Hero ve Rock Band gibi oyunlardan aşina olduğumuz bir müzik ve ritim oyunu. Ancak Beat Saber’da sahte enstrümanlar kullanmak yerine sanal ışın kılıçları kullanıyoruz. Oyunda müzik çalarken, ekranda size doğru kayan farklı renk kodlu bloklara iki ayrı renkteki ışın kılıçlarınızla vurmanız gerekiyor. Müzik sırasında eğilmenizi hatta yana kaymanızı gerektirecek engellerle de karşılaşabiliyorsunuz. Beat Saber oturduğunuz yerden rahat bir şekilde oynayabileceğiniz bir oyun değil. Eğer müziği ve hareketi seviyorsanız, Beat Saber tam size göre.

Beat Saber’ın orijinal versiyonu 10 şarkı içeriyor. Ancak, PC oyuncuları için oyunu modlayarak yeni şarkılar eklemek de serbest.

Farpoint

Platform: PlayStation 4

Geliştirici: Impulse Gear

Çıkış Yılı: 2017

Farpoint, PS4’ün VR yeteneklerini en iyi gösterdiği başlıklardan biri. Birinci şahıs nişancı oyunu olan Farpoint, aynı zamanda tabanca şeklinde bir kontrol cihazı olan PS VR Aim’i kullanan ilk oyun. Sony, VR Aim’in oyuncu hareketlerini birebir izleyebildiğini bu durumun da oyunun çekim mekaniğine gerçekçi bir his verdiğini söylüyor. Farpoint’te araştırma ekibinizin geri kalanının başına ne geldiğini öğrenmek için tehlikeli ve dünya dışı bir bölgede oynuyorsunuz. Etrafınızı saran birçok ölümcül düşmanlarla olan karşılaşmalarınızda hayatta kalmanız gereken Farpoint ne yazık ki epey kısa bir oyun. Ancak aynı zamanda PlayStation sahiplerinin PS VR Aim’i en verimli kullanabilecekleri deneyim.

Half-Life: Alyx

Platform: PC

Geliştirici: Valve Corporation

Çıkış Yılı: 2020

On yıldan fazla süredir beklenen, Half-Life’ın üçüncü oyunu Half-Life: Alyx çok büyük beklentilere sebep oldu. Oyun çıktığında ise hayranlar bu beklentilerin yerinde olduğunu gördüler. Tam 13 yıllık sessizliğin ardından Half-Life dünyasına geri dönmemizi sağlayan bu oyun ne yazık ki hatırladığımız Half-Life’tan biraz uzak. Serinin yeni oyununda, efsanevi karakter Gordon Freeman yerine, Half-Life: Alyx’te City 17’de Alyx Vance olarak oynuyoruz.

Uzun süredir hayranlarını bekleten Valve, kendini Half-Life: Alyx ile hayranlarına affettirdi. VR teknolojisinin en verimli nasıl kullanıldığına örnek bir oyun olan Half-Life: Alyx’e Valve Index ya da HTC Vive Cosmos Elite satın alarak ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

No Man’s Sky

Platform: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series S, PC

Geliştirici: Hello Games

Çıkış Yılı: 2016

Büyük beklentilerle beklenen bir diğer oyun da No Man’s Sky. Ne yazık ki No Man’s Sky, Half-Life: Alyx gibi beklentileri tatmin edici bir şekilde karşılayamadı. 2016’da yarattığı hayal kırıklığından sonra en sonuncusu VR modu olan yıllar süren büyük güncellemelerin ardından, No Man’s Sky, en iyi VR oyunları listemize girmeye hak kazanıyor.

Temel amacı evrenin merkezine ulaşmak olan oyunda yol boyunca sayısız gezegen gezebilir, bir ana üs inşa edebilir ya da uzayda düşman gemileriyle savaşabilirsiniz.

No Man’s Sky, gezegenlerinin atmosferleri ve renkleriyle oldukça keyifli bir VR deneyimi sunuyor.

Microsoft Flight Simulator

Platform: PC, Xbox Series S

Geliştirici: Microsoft Corporation, Xbox Game Studios

Çıkış Yılı: 2020

VR versiyonu olmadan bile oyuncularına çarpıcı manzaralar sunan Microsoft Flight Simulator’ı ve titizlikle detaylandırılmış uçaklarını deneyimlemek oldukça etkileyici. Birinci şahıs bakış açısıyla, adeta bir pilotmuşçasına tüm düğmeleri ve anahtarları yakından inceleyebildiğiniz oyunda dünyanın dört bir yanındaki havalimanlarına seyahat edebilirsiniz.

Eğer bir simülasyon deneyimi istemiyorsanız, oyunun sizin için zor işleri halletmesine izin verebilir ve sadece etrafta uçabilirsiniz. Ancak gerçek bir pilot gibi hissetmek istiyorsanız ve hatta belki de bir pilot adayıysanız o halde bütün düğme ve anahtarları kontrol altına alıp uçağınızı uçurabilirsiniz.

Star Wars: Squadrons

Platform: PlayStation 4, Xbox One, PC

Geliştirici:

Çıkış Yılı:

Motive Studios’tan Star Wars: Squadrons birçok kişinin çocukluk hayallerini gerçekleştirmesine olanak sağlayan bir VR oyunu. Hem Asi hem de İmparatorluk pilotları olarak oynamanıza izin veren bu savaş odaklı uçuş simülatörü, VR için ideal bir deneyim.

Tek oyunculu hikayesi ve çok oyunculu modlarıyla VR özelinde bir oyun olmasa da ancak bir VR gözlük sayesinde X-Wing ya da TIE Fighter ile uzayda gezinirken deneyimlediğiniz heyecanı arttırabilirsiniz.

Çok fazla derinlik ve içerik beklememeniz gereken bu Star Wars: Squadrons, VR gözlükle oynaması oldukça eğlenceli bir oyun.

Falcon Age

Platform: Nintendo Switch, PlayStation 4, PC

Geliştirici: Outerloop Games

Çıkış Yılı: 2019

Gezegeninizin bir robot imparatorluğu tarafından ele geçirildiği bu macera oyununda dünyada karşı siz ve evcil kuşunuz var. Sevimli kuşunuz ile böyle bir dünyada tek yapmanız gereken şey karşı koymak.

Sevimli kuşunuzun yırtıcı bir şahine dönmesini izlediğiniz oyunda, yol arkadaşınız size yeni numaralar ve yetenekler öğretiyor. Bir kolunuzda şahin, diğer elinizde bir sopayla, sayısı oldukça az bir topluluğa umut verme görevindesiniz. Listedeki diğer VR oyunlarına kıyasla daha derin bir hikayeye sahip oyunun grafikleri ve atmosferi No Man’s Sky’ı anımsatıyor.

Iron Man VR

Platform: PlayStation 4

Geliştirici: Camouflaj

Çıkış Yılı: 2020

Tony Stark’ın gelişmiş savaş zırhına ve Avengers ekibinin bir parçası olma heyecanına ulaşmanın tek yolu ne yazık ki Iron Man VR. VR gözlüklerinizi ve kulaklığınızı kullanarak, filmlerinden ve çizgi romanlarından aşina olduğumuz göstergeleriyle çevredeki engelleri aşabilirsiniz. Aynı zamanda düşmanlarınızı alt etmek için yumruklar atıp enerji patlamalarına neden olarak Iron Man kostümünün hakkını verebilirsiniz.Bütün bunlar bittikten sonra üsse döndüğünüzde, zırhınızı özelleştirebilirsiniz.

Iron Man VR, çok derin olmasa da aynı zamanda bir de hikaye barındırıyor. Her ne kadar Marvel evrenine çok bağlı bir hikaye olmasa da oyunda Ghost isimli bir hacker peşindesiniz. Oyunun asıl amacı hikaye bazlı bir deneyim oluşturmak olmadığından dolayı, Iron Man VR’ı bu yönüyle ele almak oyuna haksızlık olur.

Batman: Arkham VR

Platform: PlayStation 4, PC

Geliştirici: Rocksteady Studios

Çıkış Yılı: 2016

Listemizdeki bir diğer süper kahraman VR oyunu olan Batman: Arkham VR, Arkham şehrinin sokaklarında dolaşıp, suçla savaşmanızı olanak sağlıyor. Filmlerden ve çizgi romanlarından aşina olduğumuz bu sokaklarda Batman olarak dolaşabilirsiniz. VR’ın ilk yaygınlaştığı dönemlerde karşılaştığımız Batman: Arkham VR, genişletilmiş bir demoyu anımsatsa da, bir Batman severleri kendine hayran bırakmaktan geri kalmıyor.

Oyun Batman’in dedektif yanını vurgulayan bir yapım. Bu sebeple listedeki diğer oyunlar gibi uçmalı kaçmalı bir deneyim arıyorsanız Batman: Arkham VR size göre değil. Ancak çevrenizi incelemek, suç mahallerini gezmek ve kendinizi Bruce Wayne’in dünyasına sokmak isterseniz Batman: Arkham VR aradığınız deneyim.

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Platform: PlayStation 4, PC

Geliştirici: Bethesda Game Studios

Çıkış Yılı: 2017

Skyrim, oyun dünyası için tanıtıma ihtiyacı olmayan bir oyun. Yıllardır hatta 20 yılı aşkın süredir oyun dünyasında kendinden bahsettiren The Elder Scrolls serisinin son oyunu olan Skyrim, 10 yıl önce yayınlanmasına rağmen hala oynanıyor.

Etkileyici görselleri, harita çeşitlilikleri ve atmosferi ile VR deneyimini doruklarında yaşayacağınız The Elder Scrolls V: Skyrim VR, tam olarak mükemmel olmasa da, modlarlar geliştirilebilir durumda. Böylece en iyi 10 VR oyunu yazımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz herhangi bir oyun varsa yorumlarda belirtebilirsiniz.