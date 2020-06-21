Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: En iyi Aşıyı Bulabiliriz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; koronavirüs aşısı, solunum cihazı ve yerli otomobil hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Varank, ilk aşı olmasa da en iyi aşıyı bulabileceğimizi belirtti.

Koronavirüs salgını ülkemizde etkisini bir miktar azaltmış olsa da, tehlikesi sürüyor. Bu kapsamda virüse karşı aşı çalışmaları son hızla devam ederken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan konu hakkında bazı açıklamalar geldi. Koronavirüs aşısı hakkında konuşan Varank, savunma sanayisi ve yerli otomobil hakkında da bazı söylemlerde bulundu.

Varank, virüs tedavisinde kullanılan 'Favipiravir' adlı molekülün ithal edilerek hastalarda kullanıldığını ve Türk bilim insanlarının patent süresi geçen bu molekülü yerli sentezle geliştirebileceğini belirtti. Yaklaşık 1 buçuk ay gibi bir sürede bu ilacın geliştirildiğini söyleyen Varank, aşı çalışmalarında da 'hayvan deneyi' aşamasına geldiklerini belirtti ve temmuz başını işaret etti.

Bakan Varank: Belki ilk aşıyı dünyaya ilan etmeyiz ama en iyi aşıyı bulabiliriz

Varank, aşı çalışmalarında bulunduğumuz durumu "Aşı üretme konusunda yürütülen projelerin tamamı çok olumlu şekilde, dünyayla başa baş gidiyor. Hatta dünyadan farklı inovatif metotların denendiği çalışmalarımız var. Bilim insanlarımızın, dünyaya öncü olacak işler yapacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımız bize talimat verdi, onlara bir söz verdik; 'Neye ihtiyacınız varsa, gerekli her şeyi yapacağız.' Belki ilk aşıyı dünyaya ilan etmeyiz ama en iyi aşıyı bulabiliriz. Bu bilimsel bir yarış, biz bu alanlarda da dünyaya öncü olacağız." sözleriyle belirtti.

Bakan 2 bini aşkın yerli solunum cihazının da ihraç edildiğini veya ücretsiz olarak gönderildiğini de belirtirken, deterjan yapımında önemli bir etken olan 'renkli taneciklerin' salgın nedeniyle ithal edilemediğini ve söz konusu şirketin Türkiye'de bir kimya şirketiyle anlaşarak bahsi geçen renkli taneciklerin üretiminin tamamlandığını da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin otomobili projesi hakkında da konuşan Bakan, koronavirüs nedeniyle birkaç haftalık değişiklikler olabileceğini ancak çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini belirtti. 2022'nin sonunda aracın yollarda olacağını söyleyen Varank, yakın zamanda fabrika temellerinin de atılacağını aktardı.