Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kripto paralara yönelik çalışmalara dair açıklamalarda bulundu. Katıldığı televizyon programında kripto paralar hakkındaki kişisel görüşlerini de dile getiren Varank, toplantıların sürdüğünü ve hızlı bir raporlama çıkarılacağını dile getirdi.

Kripto paraların Türkiye’deki kaderi konusunda tartışmalar sürerken yetkili bir isimden konuya yönelik yeni bir açıklama geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Habertürk kanalında konuk olduğu bir canlı yayında kripto paralara yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, "Kripto varlıklarla ilgili özel olarak birkaç toplantı tertip ettim. Burada sektörle ilgili neler yapılabilir, hızlı bir raporlamayı da piyasaya çıkaracağız." ifadelerinde bulundu. Varank aynı zamanda kripto paralara güveni olmadığını belirtirken bunun hükümetin politikasına dahil olmadığını da ekledi.

“Dolandırıcılığa çok müsait”

Kripto paraları güvenilir bulmadığını yineleyen Mustafa Varank, kripto para borsasının dolandırıcılığa çok müsait bir alan olduğunu ifade etti ve ekledi: “Burada birkaç şeyi birbirinden ayırmamız gerekiyor. Evet bu teknolojik bir şey. Blockchain, bu işin teknoloji tarafı, kripto paralar bu teknolojiyle üretilmiş ürünler. Bir de bunun borsa tarafı var. Dolandırıcılık daha çok o tarafta dönüyor.”

Kripto para düzenlemelerine yönelik çalışmalar sürüyor

Kripto paraların kara para aklamada ve terörist aktivitelerin finansmanında kullanılabileceğini de savunan bakan, birçok ülkenin bu alana şüpheyle yaklaştığının da altını çizdi. Paranın bollaşmasından sonra yatırım aracı olarak görülmeye başlayan kripto paraların daha dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade eden Varank, şu sözlerle getirilebilecek düzenlemeleri işaret etti: