Türkiye’de kripto paralara ilişkin yasal düzenlemeler devam ediyor. Maliye Bakanlığı’nın yerli kripto para borsalarından hangi kullanıcı bilgilerini istediği kesinleştikten sonra şimdi de bankaların borsaları denetlerken arayacağı şartlar belirginleşmeye başladı.

ÖZEL HABER - Daha önce Maliye Bakanlığı’nın kripto para borsalarından “varlık bilgisi” dahil kullanıcı bilgilerini talep etmesi, 2021 tamamlanmadan yürürlüğe gireceği söylenen Dijital Para Yasası’nın detaylarını netleştirmişti. Ardından 17 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan karar ile kripto paraların ödeme işlemlerinde kullanılması yasaklanmıştı.

Maliye ve Ticaret bakanlıkları başta olmak üzere birkaç kurumun aynı anda üzerinde çalışmaya devam ettiği bilinen Dijital Para Yasası’na ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıktı. Sektörel kaynaklarımıza göre bankalar, yasal düzenleme gereği kripto para borsaları ile işlem yapılabilmesi için bazı şartlar arayacak.

Edindiğimiz bilgilere göre bankalar kripto para borsalarını denetlerken aşağıdaki şartları talep edebilir:

Borsanın bağlı olduğu şirketin Türkiye’de kayıtlı asgari ödenmiş sermayesi; 2 yıldan genç şirketler için 2 milyon TL, 2 yıldan yaşlı şirketler için 5 milyon TL, 5 yıldan daha yaşlı şirketler için 10 milyon TL olması.

Firmaya ait domain adresinin Türkiye’de kayıtlı olması.

Müşteri kabulü öncesinde hesap onaylanma işlemlerinin kimlik belgesi ve özçekim prosedürü yapılması.

İtibari ve kripto para işlemlerinde anlık ve t-1 izleme altyapısına sahip olması,

Firmanın blokzincir analizi altyapısına sahip olması,

İlgili bankanın (bu kısım muhtemelen yasa ile standart olacak) kripto para borsalarından detaylı bilgi alabilmek amacı ile talep ettiği finansal raporlama sistemi ile global olarak geçerli standartlara dayanan ağ güvenliği süreçlerini içeren, bağımsız denetim firması tarafından yapılan denetim raporunun bulunması.

Hangi banka ya da hangi borsa arasında bir yazışma olduğu fark etmeksizin, listede yer alan maddeler, aslında devletin kripto para borsalarına karşı takınacağı tavrı da belli ediyor. Bankanın borsadan talep ettiği başta güvenlik ağ altyapısına dair denetim raporunun olmaması, bu durumun değerlendirmeye olumsuz olarak işlenmesi de önemli bir detay.

Müşterilerin kabulü öncesinde kimlik belgeleri aracılığı ile hesap doğrulamaları yapmalarını sağlayan gelişmiş onay sistemlerinin de şart koşulduğunu görüyoruz. Ayrıca borsanın (firmanın) domain adresinin Türkiye’de kayıtlı olması şartı da söz konusu düzenlemede talep edilecek maddelerin başında gelecek gibi görünüyor.

Kripto para borsalarının bağımsız denetimden geçirilerek faaliyetlerine devam etmesi; bu konuda regülasyonların tamamlandığı Avrupa ülkelerinde ve ABD’de en önemli şartlar arasında bulunuyor. Bu denetimler adil bir şekilde yürütüldüğü sürece borsaların Thodex vb. vurgunlar yapmalarının önüne geçiliyor.

Söz konusu şartların nihai olmadığını, henüz tam olarak kesinlik taşımadıklarını belirtmek isteriz. Kripto para düzenlemelerini de içermesi beklenen Dijital Para Yasası’nın 2021 tamamlanmadan yürürlüğe girmesi bekleniyor. Detaylar netleştikçe sizlerle paylaşacağız.