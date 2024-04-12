SanDisk, dünyanın ilk 4 TB SD kartını duyurdu. Karşınızda SanDisk Extreme Pro 4TB ve özellikleri.

IBM Model 350, neredeyse 68 yıl önce ortaya çıkmıştı. İçinde 50 tane 24” boyutunda disk barındıran bu alet, ki boyutu anlayabilmeniz adına Hyundai i20’nin tekerlerinin 15” olduğunu belirtelim, 1 tonun üzerinde bir ağırlığa sahipti. Bu yüzden de sadece forkliftle taşınıyordu. Tüm bu karmaşa sonucunda sunduğu dosya boyutuysa toplamda 3,75 MB idi.

SanDisk ise bu hafta paylaştığı basın bülteniyle söz konusu IBM Model 350’nin gözümüzün önünden geçmesine sebep oldu. Zira SD kartlar çıktığında 1 GB bile devasa bir alan gibi gelirken bunun kısa zaman aralıklarında çok hızlı değiştiğini gördük. Şirket, 1 tonluk Model 350’den neredeyse 70 yıl sonra, cebimizde taşıyacağımız 4 TB’lık SD kart çıkaracak.

Dünyanın ilk 4 TB’lık SD kartı olacak.

SDUC standardıyla gelecek olan bu kart, görünüşe göre C10 ve V30 standartlarıyla gelecek. Bu da saniyede 104 MB’a varan dosya transferi hızına ve saniyede minimum 30 MB video yazma hızıyla geleceği anlamına geliyor. Bu da özellikle uzun süreli çekim yapan fakat depolama problemlerinden ötürü sürekli kart değiştirmek veya dosya transferi yapmak zorunda kalan kullanıcılar için oldukça kullanışlı olacağı anlamına geliyor.

Tabii bilgisayarınızda SD kart yuvası varsa depolama alanını pratik şekilde artırmak için de bunu kullanabilirsiniz. Fakat kullanım amacınıza göre bu tarz ürünlerin size uygun olup olmadığına önceden bakmakta fayda var. Western Digital, SanDisk Extreme Pro 4 TB SD kartı 2025’te çıkaracağını söyledi. Fakat net bir tarih paylaşmadı. Fiyatına yönelik bir bilgi yok fakat ürünün adı gibi ekstrem bir fiyat beklemek yanlış olmaz.

Bunun haricinde güncel SD kartların ve microSD kartların yerini alacak olanlar da duyuruldu. Bunlar çıktığında sizinle paylaşıyor olacağız. Sizce 4 TB boyutundaki SD kart, ne kadarlık fiyat etiketiyle çıkacak?