Fark ettiyseniz, telefon modelleri yenilendikçe jak girişi veya SD kart gibi bazı özellikler ortadan kayboluyor. SD kart da hayatımızdan yavaş yavaş silindi. Peki bunun nedeni neydi?

İlk olarak iPhone’lardan kaldırılan mikro SD kart yuvalarının; diğer akıllı telefonlardan, özellikle de yeni olanlardan kaldırılmasının ardında yatan birden fazla neden bulunuyor.

Akıllarda tek bir soru, bize istediğimiz kadar depolama alanı sunabilen ve içerisindeki verilerimizi kolayca başka cihazlara aktarmamızı sağlayan bu işlevsel kart neden kaldırılmış olabilir?

Eskiye kıyasla yeni telefonlarda daha çok hafıza bulunuyor.

Bildiğimiz üzere, telefon modellerinin bir yenisi çıktıkça daha çok hafızaya sahip cihazlarla karşı karşıya kalıyoruz. Hatta düşük hafızalı olanlar üretilmiyor bile. Eğer 16GB’lık bir telefonunuz olsaydı ve son çıkan akıllı telefonlardan birinin kamerasını kullanarak fotoğraflar çekseydiniz muhtemelen kısa sürede hafızanız dolardı.

Bunun yerine, telefonların hafıza kapasiteleri arttırıldı ve hafıza yetersizliği sorunlarının önüne bu şekilde geçilmeye çalışıldı. 128GB, 256GB, 512GB ve hatta 1TB gibi yüksek dahili depolama seçenekleri sunuldu. Tabii bunun ardında, hafıza dolunca tüketicileri yeni ürünler almaya iten ticari bir amaç olup olmadığı tartışılır…

SD kartların bazı olumsuz yönleri de var.

Bu kartlar, dahili depolama ile eşit olmayan ve onu birincil bellekten daha yavaş yapan bir FAT32 dosya sistemine sahip. Ek olarak SD kartlar, telefonların aşırı ısınmasına sebep olan dosya aktarımları için çok daha fazla pil kullanıyor.

Xiaomi’nin başkan yardımcısı Hugo Barra da SD kartların olumsuzluklarıyla ilgili şunları söylemişti: “Satın alınan ucuz ve kalitesiz SD kartlar, telefonların yavaşlamasına, uygulamaların çökmesine ve verilerin kaybedilmesine sebep oluyor. Böylece yarardan çok zarara uğrarsınız."

Kullanıcılar, bulut aboneliklerine teşvik ediliyor.

SD kartlar ortadan kalktığında, çok daha fazla kullanıcının bulut sistemlerini kullanarak dosyalarını orada saklaması sağlandı. Aynı, jak girişinin kaldırılma sebeplerinden biri olan bluetooth cihazlara teşvik gibi.

Yani aslında başka sebepler olsa bile, SD kartların kaldırılmasının ardında yatan en büyük neden; şirketlerin, kullanıcıları kendi tekellerine toplayarak markaya daha fazla para kazandırmasını istemesi gibi görünüyor.

Apple üzerinden bakacak olursak, iCloud depolama hizmetinin şu anda Türkiye'de; 50 GB için 12,99 TL, 200 GB için 39,99 TL, 2 TB için 129,99 TL olduğunu ve iCloud'ın yaygın kullanımını düşününce hiç de fena bir gelir elde etmiyorlardır...