Sandisk Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Logo

Dünyaca ünlü depolama çözümleri üreticisi Sandisk, logosunu değiştirdiğini açıkladı. Sandisk'in yeni logosu, oldukça etkileyici görünüyor.

1988 yılında kurulan ve depolama çözümleri sektöründe en köklü markalardan bir tanesi hâline gelen Sandisk, yeniden markalaşma yoluna gitti. Bu doğrultuda logosunu değiştiren şirket, son yılların en ilgi çekici logo değişimine imza atmış gibi görünüyor.

Son yıllarda yeniden markalaşma yoluna giden markalarda nispeten sade logolara geçiş yapıldığını gördük. Ancak Sandisk'in yeni logosu, eskisine kıyasla oldukça karmaşık görünüyor. Harfleri tamamlamamayı tercih eden şirket, oldukça etkileyici bir tasarım oluşturmuş durumda. Yapılan açıklamada, yeni logonun amaçlara ulaşmayı ve yeni iş birliklerini sembolize ettiği belirtildi.

Sandisk'in yeni logosu böyle görünüyor:

Sandisk, 2016 yılında Western Digital tarafından satın alındı ve o günden beri de yan marka durumunda. Ancak bu durum, gelecek yıl itibarıyla değişecek. Marka, Western Digital'den ayrılacak. Hâl böyle olunca yeniden markalaşmanın zamanlamasının önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Sandisk'in eski logosu böyle görünüyordu:

Sandisk'in değişen logosuna ilişkin aktarabileceklerimiz bu kadar. Yeni logoyu nasıl bulduğunuzu bizimle paylaşmayı unutmayın.