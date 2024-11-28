Bazı logoların değişimi mizah ağına düşse de bazıları gerçekten “İyi ki değiştirmişsiniz.” dedirtiyor. Eskisinden daha iyi olan, günümüz tasarım dünyasına ayak uyduran logoları derledik.

Logonun, marka için önemi epey büyük. Tüketicilerin algısını değiştiren, gördüğü her yerde tanımasına neden olan ve bağ kurduğu logoların özenle tasarlanması da gerekiyor.

Bakalım günümüze kadar hangi firmalar değişimleriyle alkışlanmayı hak ediyor.

“Üç yıldız” simgesi ile logolarına başlayan Samsung, günümüz tasarım modasına en iyi ayak uyduranlardan biri.

Sanayi gibi çarktan sadece asıl tasarımını bozmayıp git gide sadeleşen Mercedes, artık akıllara kazınmış bir logoya sahip.

Hard tasarımlardan sadeliğe dönerek en iyisini yapanlardan biri de Microsoft oluyor.

İlkini küçük bir çocuk yapmış gibi ama eBay, renklerinden ödün vermeden düzene geçerek logosunu iyi ki değiştirmiş.

Ey zaman sen nelere kadirsin! Lego markası bu konuda epey yol almış. İyi ki de almış.

60'lardan sonra çok fazla macera aramayan McDonald's'ın o çizgisinin amacı neydi acaba? Neyse yine de ilkine göre kendine kaliteli bir imaj çizenler arasına bunu da alabiliriz.

Mazda’yı da bir tebrik edelim mi? Epey bir değişime uğrayan markalardan olabilir. Sondakileri saymazsak tek değişmeyen şey de adı gibi duruyor. Sizce?

Airbnb ile de bir gözümüz gönlümüz açıldı. Cafcaflı olmanın pek de bir anlamı yok. Gerçi o dönemlerde pembe ve maviyi bırakmamak için uğraşmışlar. Renk değiştirmek de kolay iş değil tabii.

Çizgisini bozmadan devam edenlerden biri de Citroen oluyor. Renkler değişmiş, araya kuğu girmiş ama kendine has çizgilerinden çıkılmamış.

Her ne kadar Nokia’nın son logosunu biraz garipseyip bir öncekini tercih etsek de özellikle ilk hâline bakınca buna da şükür.

İlki epey karmaşık durmuyor mu? Yine çizgilerini kaybetmeyip sadeliğe giden Audi'yi de beğendik.

Teknoloji ile değişen tasarım dünyası, sen ne güzel şeysin dedirten Shell.

Aslında tüm bu logolara baktığımızda trendlerin nasıl değiştiğini görüyoruz. Eskiden ne kadar da çirkinmiş diye baktığımız bazı logolar, o zamanın da devrimi gibi olabiliyordu.

Sadeliğe doğru geçişte birçok markada buna uyum sağladı ve artık göz yormayan logolar karşımızda. Tasarım dünyasından olup logoları daha derinlemesine yorumlamak isteyenleri de aşağıya bekliyoruz.

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