Değiştiren Tasarımcıyı Ayakta Alkışlayacağınız, Tasarım Dünyası İyi ki Evrilmiş Diyeceğiniz Başarılı Logo Tasarımları

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Bazı logoların değişimi mizah ağına düşse de bazıları gerçekten “İyi ki değiştirmişsiniz.” dedirtiyor. Eskisinden daha iyi olan, günümüz tasarım dünyasına ayak uyduran logoları derledik.

Logonun, marka için önemi epey büyük. Tüketicilerin algısını değiştiren, gördüğü her yerde tanımasına neden olan ve bağ kurduğu logoların özenle tasarlanması da gerekiyor.

Bakalım günümüze kadar hangi firmalar değişimleriyle alkışlanmayı hak ediyor.

“Üç yıldız” simgesi ile logolarına başlayan Samsung, günümüz tasarım modasına en iyi ayak uyduranlardan biri.

samsung logo değişimi

Sanayi gibi çarktan sadece asıl tasarımını bozmayıp git gide sadeleşen Mercedes, artık akıllara kazınmış bir logoya sahip.

mercedes logo değişimi

Hard tasarımlardan sadeliğe dönerek en iyisini yapanlardan biri de Microsoft oluyor.

microsoft logo değişimi

İlkini küçük bir çocuk yapmış gibi ama eBay, renklerinden ödün vermeden düzene geçerek logosunu iyi ki değiştirmiş.

ebay logo değişimi

Ey zaman sen nelere kadirsin! Lego markası bu konuda epey yol almış. İyi ki de almış.

lego logo değişimi

60'lardan sonra çok fazla macera aramayan McDonald's'ın o çizgisinin amacı neydi acaba? Neyse yine de ilkine göre kendine kaliteli bir imaj çizenler arasına bunu da alabiliriz.

mc Donald's logo değişimi

Mazda’yı da bir tebrik edelim mi? Epey bir değişime uğrayan markalardan olabilir. Sondakileri saymazsak tek değişmeyen şey de adı gibi duruyor. Sizce?

mazda logo değişimi

Airbnb ile de bir gözümüz gönlümüz açıldı. Cafcaflı olmanın pek de bir anlamı yok. Gerçi o dönemlerde pembe ve maviyi bırakmamak için uğraşmışlar. Renk değiştirmek de kolay iş değil tabii.

airbnb logo değişimi

Çizgisini bozmadan devam edenlerden biri de Citroen oluyor. Renkler değişmiş, araya kuğu girmiş ama kendine has çizgilerinden çıkılmamış.

citroen logo değişimi

Her ne kadar Nokia’nın son logosunu biraz garipseyip bir öncekini tercih etsek de özellikle ilk hâline bakınca buna da şükür.

nokia logo değişimi

İlki epey karmaşık durmuyor mu? Yine çizgilerini kaybetmeyip sadeliğe giden Audi'yi de beğendik.

audi logo değişimi

Teknoloji ile değişen tasarım dünyası, sen ne güzel şeysin dedirten Shell.

shell logo değişimi

Aslında tüm bu logolara baktığımızda trendlerin nasıl değiştiğini görüyoruz. Eskiden ne kadar da çirkinmiş diye baktığımız bazı logolar, o zamanın da devrimi gibi olabiliyordu.

Sadeliğe doğru geçişte birçok markada buna uyum sağladı ve artık göz yormayan logolar karşımızda. Tasarım dünyasından olup logoları daha derinlemesine yorumlamak isteyenleri de aşağıya bekliyoruz.

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