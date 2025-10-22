Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Bilim Haberleri

Saniyede 2 Milyar Kare Çekebilen Kamera Geliştirildi: Hem de Bir Evin Garajında! [Video]

AlphaPhoenix kanalının sahibi Brian Haidet, evinin garajında saniyede 2 milyar kare çekim yapabilen bir kamera sistemi kurdu. Amacı, lazer ışığının hareketini yakalamaktı. Haidet, bu inanılmaz yavaşlatılmış görüntüyü elde etmek için binlerce tek piksellik videoyu birleştiren dâhiyane bir yöntem kullandı.

Saniyede 2 Milyar Kare Çekebilen Kamera Geliştirildi: Hem de Bir Evin Garajında! [Video]
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Teknoloji dünyasında "imkânsız" kelimesinin anlamı her geçen gün küçülüyor. Özellikle YouTube'da kendi imkânlarıyla inanılmaz projelere imza atan içerik üreticileri görüyoruz. Bunlardan biri de daha önce saniyede 1 milyar kare hıza ulaşan AlphaPhoenix kanalının sahibi Brian Haidet.

Haidet, bu kez çıtayı çok daha yükseğe koydu ve kendi garajında kurduğu sistemle saniyede tam 2 milyar kare hıza ulaştı. Hedefi ise fiziksel olarak gözlemlenmesi mümkün olmayan bir şeyi, yani lazer ışığının hareketini yavaş çekimde kaydetmekti.

Peki milyon dolarlık ekipmanlar olmadan bu nasıl mümkün oldu?

Başlıksız-1

Haidet, daha önce tasarladığı ve 1 milyar kare hızına ulaşmayı başardığı sistemi tabiri caizse baştan yarattı. Optik bileşenleri, motorları ve yazılımı iyileştiren içerik üreticisi, sonraki aşamada ise ufak bir hile yaptı. Deneyi gerçekleştirdiği garaja aynalar yerleştiren Brian Haidet, yüksek güçlü bir lazer kaynağı kullanarak aynalar arasında yansıma döngüleri oluşturdu. Ortama sis veren ve bu sayede lazer yolunu görünür hâle getiren Haidet, elde ettiği 1x1 piksel görüntüleri bir araya getirdi. İşte bu sayede 2 milyar FPS görüntü üretilmiş oldu.

Eğer siz de bu etkileyici projenin nasıl hayata geçirildiğini görmek isterseniz aşağıda bulunan videoyu izleyebilirsiniz. Videoyu izledikten sonra projeyle ilgili yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

WhatsApp’ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

WhatsApp’ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

PlayStation Artık "Bu Oyun Daha Ucuza Satıldı" Diye Gösterecek

PlayStation Artık "Bu Oyun Daha Ucuza Satıldı" Diye Gösterecek

iOS 26.4 Güncellemesine Kadar iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

iOS 26.4 Güncellemesine Kadar iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim