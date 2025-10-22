Saniyede 2 Milyar Kare Çekebilen Kamera Geliştirildi: Hem de Bir Evin Garajında! [Video]

AlphaPhoenix kanalının sahibi Brian Haidet, evinin garajında saniyede 2 milyar kare çekim yapabilen bir kamera sistemi kurdu. Amacı, lazer ışığının hareketini yakalamaktı. Haidet, bu inanılmaz yavaşlatılmış görüntüyü elde etmek için binlerce tek piksellik videoyu birleştiren dâhiyane bir yöntem kullandı.

Teknoloji dünyasında "imkânsız" kelimesinin anlamı her geçen gün küçülüyor. Özellikle YouTube'da kendi imkânlarıyla inanılmaz projelere imza atan içerik üreticileri görüyoruz. Bunlardan biri de daha önce saniyede 1 milyar kare hıza ulaşan AlphaPhoenix kanalının sahibi Brian Haidet.

Haidet, bu kez çıtayı çok daha yükseğe koydu ve kendi garajında kurduğu sistemle saniyede tam 2 milyar kare hıza ulaştı. Hedefi ise fiziksel olarak gözlemlenmesi mümkün olmayan bir şeyi, yani lazer ışığının hareketini yavaş çekimde kaydetmekti.

Peki milyon dolarlık ekipmanlar olmadan bu nasıl mümkün oldu?

Haidet, daha önce tasarladığı ve 1 milyar kare hızına ulaşmayı başardığı sistemi tabiri caizse baştan yarattı. Optik bileşenleri, motorları ve yazılımı iyileştiren içerik üreticisi, sonraki aşamada ise ufak bir hile yaptı. Deneyi gerçekleştirdiği garaja aynalar yerleştiren Brian Haidet, yüksek güçlü bir lazer kaynağı kullanarak aynalar arasında yansıma döngüleri oluşturdu. Ortama sis veren ve bu sayede lazer yolunu görünür hâle getiren Haidet, elde ettiği 1x1 piksel görüntüleri bir araya getirdi. İşte bu sayede 2 milyar FPS görüntü üretilmiş oldu.

Eğer siz de bu etkileyici projenin nasıl hayata geçirildiğini görmek isterseniz aşağıda bulunan videoyu izleyebilirsiniz. Videoyu izledikten sonra projeyle ilgili yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!