Togg, Şanlıurfa'da yanan T10X aracı hakkında bataryanın sebep olmadığını belirtti ve detaylı incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde park halindeyken alev alan Togg T10X model araç hakkında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) resmî bir açıklama yaptı. Yangının bataryadan kaynaklanmadığını belirten Togg, detaylı teknik incelemenin başlatıldığını bildirdi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcının özel mülkünde park halindeki T10X'te yangın meydana geldi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yangının ardından Togg uzmanları, aracı incelemek üzere Togg Gemlik Kampüsü'ne getirdi.

Detaylı inceleme sonuçları bekleniyor

Yapılan ilk incelemede, yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edildi. Şirket, konuyla ilgili detaylı bir teknik inceleme başlattığını ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Togg, yangınla ilgili tüm detayların titizlikle incelendiğini ve sonuçların en kısa sürede açıklanacağını duyurdu.