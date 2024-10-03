Togg'un 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, hissedarların katılımıyla Gebze Bilişim Vadisi'nde gerçekleşti.

Gebze Bilişim Vadisi'nde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısının ardından yapılan açıklamalara göre Togg yönetim kurulunda önemli değişiklikler yaşandı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı'nın getirildiği açıklandı.

Togg Yönetim Kurulu'nda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcisi olarak görev yapan Rifat Hisarcıklıoğlu yerini TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken'e bıraktı. Anadolu Grubu temsilcisi Tuncay Özilhan da yönetim kurulu üyeliğini Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Talip Altuğ Aksoy'a devretti. Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal ise Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Olgun Zorlu'ya görevini teslim etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı oldu

Yönetim Kurulu'nda yeni isimler belirlenirken, bu yeni yapılanma sonrasında Fuat Tosyalı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Ahmet Nazif Zorlu ise Başkan Yardımcılığı'na seçildi. Tosyalı yaptığı açıklamada, şirketin önceki dönemine katkı sunan Rifat Hisarcıklıoğlu ve Tuncay Özilhan'a teşekkürlerini iletti.

Tosyalı, 2025 yılında ihracata başlamayı planladıklarını belirterek, Togg'u küresel bir teknoloji markası hâline getirme hedeflerini vurguladı. Görevini Tosyalı'ya devreden Hisarcıklıoğlu da Togg’un kısa sürede tanınan bir marka hâline geldiğini ifade ederek, duyduğu gururu dile getirdi ve projede emeği geçen herkese başarılar diledi.

Fuat Tosyalı kimdir?

Fuat Tosyalı, iş dünyasında önemli bir geçmişe sahip. Hatay doğumlu olan Tosyalı, 1961 yılında doğdu ve Tosyalı Holding’in kurucusu.

Babasının başlattığı işi devralarak sanayi dünyasında önemli yatırımlar gerçekleştiren Tosyalı, yurt içinde ve dışında yaptığı yatırımlarla adını duyurdu. Özellikle demir-çelik sektöründe yaptığı çalışmalarla tanınan Tosyalı, Türkiye'nin en büyük sınai yatırımlarından biri olan Tosyalı Algerie'yi kurarak şirketi küresel çapta büyütmeyi başardı.