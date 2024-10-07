Togg'un yeni Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, şirketin satılacağına dair dolaşan iddialar hakkında açıklama yaptı.

Eylülde 2.200, 2024 toplamında ise 17.049 T10X satmayı başararak bu yıl elektriklilerde zirvede bulunan Togg’un satılabileceğine dair bazı iddialar konuşuluyordu. Konu hakkında direkt olarak şirket yönetiminden açıklama geldi.

Togg’un yönetim kurulu başkanlığını devralan Fuat Tosyalı, Ekonomi’ye verdiği demeçte bu konuya değindi. Tosyalı, şirketin satılması gibi bir plan olmadığını ifade etti.

Yeni yönetimle çok daha büyüyecek

Togg Yönetim Kurulu Başkanı, şirketin Çinlilere veya başkalarına satılacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı. Aksine geçtiğimiz günlerde değişen yönetimle şirketin çok daha fazla büyüyeceğini ifade etti: “Togg’un Çinlilere veya farklı gruplara satılması gündemimizde yok. Aksine Togg, yeni yönetimle birlikte çok daha büyüyecek.”

Tosyalı ayrıca kârlılık konusunda sorun yaşandığına Dari dolaşan söylentilerle ilgili de konuştu. Satışların iyi gittiğini söyleyerek şunları sözlerine ekledi: “Togg, Türkiye’nin en çok satılan elektrikli otomobili. Sadece eylülde 2.200 araç sattık.”

Yönetici, gelecek yıl yeni modellerinin üretimine başlayacaklarını ve bu sayede büyümelerinin hızlanacağını aktardı. 2025’te başlayacak ihracatla birlikte küresel bir teknoloji markası hâline gelme hedeflerinin olduğunu da ekledi.