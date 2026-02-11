Tümü Webekno
OpenAI’da Kriz: “Sansürsüz ChatGPT”ye Karşı Çıkan Yöneticinin Kovulduğu İddia Edildi

OpenAI’de ürün politikalarından sorumlu üst düzey yönetici Ryan Beiermeister’in, ChatGPT’ye gelmesi planlanan “sansürsüz ChatGPT” özelliğine karşı çıktığı ve ardından ayrımcılık suçlaması sonrası işten çıkarıldığı iddia edildi. Şirket ise kararın bu konuyla bağlantılı olmadığını açıkladı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Wall Street Journal’ın haberine göre OpenAI'ın ürün politikalarından sorumlu başkan yardımcısı Ryan Beiermeister, ocak ayında görevden alındı. İddiaya göre süreç, bir erkek çalışanın kendisine yönelik cinsiyet ayrımcılığı suçlaması sonrası başladı.

Beiermeister ise suçlamaları net bir dille reddetti. Journal’a konuşan yönetici, ayrımcılık yaptığı yönündeki iddiaların “kesinlikle doğru olmadığını” söyledi. OpenAI tarafı ise yaptığı açıklamada Beiermeister’in şirkete önemli katkılar sunduğunu ancak ayrılığın, dile getirdiği herhangi bir görüşle bağlantılı olmadığını belirtti.

“Sansürsüz ChatGPT” Özelliği Şirket İçinde Tartışma Yarattı

İddiaların merkezinde ise ChatGPT için planlanan yeni bir özellik var: kamuoyunda “sansürsüz ChatGPT” olarak anılan bir mod. Bu özelliğin, chatbot deneyimine erotika içeriklerinin daha serbest biçimde entegre edilmesini mümkün kılacağı öne sürülüyor.

OpenAI’nin Uygulamalardan Sorumlu CEO’su Fidji Simo, söz konusu özelliğin yılın ilk çeyreğinde kullanıma sunulmasının planlandığını daha önce açıklamıştı. Ancak şirket içinde bazı isimlerin bu adımın olası riskleri konusunda endişe dile getirdiği belirtiliyor.

Güvenlik ve Etik Kaygılar Masadaydı

Habere göre Beiermeister ve bazı çalışanlar, bu tarz bir özelliğin belirli kullanıcı grupları üzerindeki etkileri ve platformun güvenlik politikaları açısından sorun yaratabileceğini savundu. Özellikle içerik moderasyonu ve marka algısı tarafında dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Zamanlama ise dikkat çekici: Beiermeister’in görevden alınması, bu tartışmaların hemen sonrasına denk geliyor. Ancak OpenAI, kararın herhangi bir “misilleme” ya da iç politika anlaşmazlığıyla ilgili olmadığının altını çiziyor.

