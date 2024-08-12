Şarap şişelerini kapatmak için neden mantar kapaklar tercih ediliyor? Altında yatan sebepleri açıklıyoruz.

Vidalı kapak gibi farklı alternatifler de olsa pek çok şarap üreticisi, şarap şişelerini mantarla kapatmayı tercih ediyor.

Bunun amacı, şarabın en iyi şekilde korunmasını sağlamak. Ve mantar kullanmalarında hak vereceğiniz bazı sebepler bulunuyor.

Mantarın esnek yapıda olması ana etmenlerden biri.

Mantar, esnek yapısı sayesinde şişenin ağzına kolay bir şekilde uyum sağlıyor. Bu sayede şarap şişesindeki hava akışı da kesilmiş oluyor.

Hava akışı demişken…

Mantar, mikroskobik seviyede hava geçirgenliğine sahip bir malzeme. Bu nedenle şişedeki şarap, çok az miktarda oksijenle temas ediyor. Şarabın oksijenle aşırı temas etmesi, 'oksidasyon' adı verilen bir sürece yol açabilir, bu da şarabın tadını bozabilir.

Oksidasyon, fazla oksijene maruz kalmaktan dolayı oluşan bir şarap hatası. Bu süreç, şarabın aromasında, renginde ve tadında değişikliklere yol açıyor.

Tabii işin bir de 'gelenek' boyutu var

Mantar, ilk zamanlardan bu yana özellikle kaliteli şarapların kapatılması için kullanılıyordu. Bu da zamanla bir gelenek ve prestij hâline geldi. Hatta günümüzde de bir şarap şisesi açılırken mantarı çıkarma süreci, şarap içme deneyiminin olmazsa olmaz bir parçası olarak kabul ediliyor.

Tabii ki içeriğimizin başında da bahsettiğimiz gibi şarapları kapatmak için artık vida kapaklar ya da tıpa çeşitleri gibi farklı yollar da kullanılıyor. Ancak biz eski dönemlerden bu yana süren mantar geleneğini açıklamaya çalıştık.

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