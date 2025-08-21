Enerji depolama teknolojilerinde yeni malzemeler üzerine yapılan araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Özellikle lityumun maliyet ve tedarik sorunları, alternatif çözümlere ilgiyi artırıyor. Son çalışmalar, çinkonun bu alanda öne çıkabilecek güçlü adaylardan biri olduğunu gösteriyor. Georgia Tech’te yapılan araştırma da bu konuda dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Georgia Tech’te görev yapan araştırmacılar, çinko-iyon pillerin hızlı şarj altında farklı davrandığını ortaya koydu. Yapılan deneylerde, şarj hızının artmasının bu pillerin ömrünü kısaltmadığı, aksine performansını artırdığı gözlemlendi.

Hailong Chen ve ekibi, hızlı şarjın lityum-iyon pillerdeki gibi sorun çıkarmadığını fark etti. Çinko-iyon pillerde hızlı şarj sırasında normalde oluşan dendrit denen tehlikeli metal dikenleri yerine, düzgün ve katmanlı bir yapı ortaya çıktı. Bu düzenli yapı hem kısa devre ihtimalini ortadan kaldırıyor hem de pilin ömrünü uzatıyor.

Özel test sistemiyle çinko pillerin sırları çözüldü

Araştırmacılar, çinko anot kısmında olumlu sonuçlar elde etse de katot tarafında hâlâ iyileştirmelere ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Aynı zamanda çinko karışımları üzerinde de çalışmalar yürütülüyor. Geliştirilen özel bir test sistemi sayesinde ise çinkonun farklı şarj hızlarında gerçek zamanlı davranışları izlenerek bu bulgulara ulaşıldı.

Çinko-iyon pillerin ticari kullanıma hazır hâle gelmesi için çalışmalar devam ediyor. Araştırma ekibine göre gerekli geliştirmeler tamamlanırsa, bu piller önümüzdeki beş yıl içinde enerji depolamada önemli bir alternatif haline gelebilir. Özellikle güneş enerjisi depolama ve elektrik şebekesi istikrarı için çinko tabanlı çözümler öne çıkabilir.