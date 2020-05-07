Şarjdaki Telefonla Oyun Oynayan Adam, Hayatını Kaybetti

Arkadaşlarının iki gün boyunca haber alamadığı Taylandlu bir adam, evinde cansız halde bulundu. Olayla ilgili yapılan açıklamalara göre şarj cihazına bağlı telefonunda oyun oynarken bir anda elektrik akımına kapılan adam, bu nedenle hayatını kaybetti.

Tayland'ın kuzeyindeki Nan kasabasında bir teslimat şirketinde çalışan 32 yaşındaki Tinnakorn Rattanauppaphan'a telefonu şarja takılı şekilde oyun oynarken elektriğe kapıltığı tespit edildi. Arkadaşları, iki gün boyunca işe gitmeyen ve bu süre içinde haber alamadıkları Rattanauppaphan'ı merak ederek evine gittiklerinde, adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Aktarılan bilgiye göre ilk başta Rattanauppaphan'ın öldüğüne inanamayan arkadaşları, talihsiz adamı uyandırmaya çalıştı ancak tepki vermemesinin ardından polise başvurdular. Polis, incelemeler sonucunda Rattanauppaphan'ın iki gün boyunca evinde cansız bir şekilde bulunmayı beklediğini belirtti.

Polis yaptığı incelemede, adamın telefona ve şarj cihazı kablosuna dokunan ellerinin şişmiş ve yanmış olduğunu görerek izlerin elektrik çarpmasına işaret ettiğini belirtti. Ölen kişinin arkadaşları, arkadaşlarının düşmanı veya problemleri olmadığını ancak zamanının çoğunu mobil oyunlar oynayarak geçirdiğini aktardı.

Rattanauppaphan'ın arkadaşları, "Birkaç gün boyunca işe gelmeyince endişelenmeye başladık, bu alışılmadık bir durumdu. Stres veya sorun yaşadığından hiç bahsetmedi, ancak boş zamanlarını telefonunda çevrimiçi oyunlar oynayarak geçiriyordu" şeklinde konuştu.

Polis, cesedi otopsiye gönderdi ve olayı ilk raporunda kaza olarak kaydetti. Polis Yarbay Samran Wongchaiya: "İlk soruşturmalarımız, boğuşma izine ya da şüpheli bir faaliyete işaret eden herhangi bir bulgu olmadığını gösteriyor. Vücudunda elektrik çarpması belirtileri olduğu için ölümüne elektrik akımının neden olduğuna inanıyoruz" dedi.