Eylül 2025: Şarjı En Uzun Giden Telefon Modelleri

Pil ömrü, bir telefonda aranan en önemli özellikler arasında. Peki şu anda şarjı en uzun giden telefonlar hangileri? Sizler için 2025'in en iyi batarya performansına sahip cihazlarını derledik.

Bir telefon satın alırken dikkat ettiğimiz birçok önemli nokta var. Şüphesiz bunlardan biri de pil ömrü. Yeni bir telefon istiyorsak o cihazın şarjının iyi dayanmasını isteriz. İşte bu yüzden de kullanıcılar, batarya performansı en iyi telefonları öğrenmek istiyor. Biz de tam olarak burada devreye girelim dedik ve sizin için şarjı en uzun giden telefonları derledik.

Bu içeriğimizde, PhoneArena tarafından yapılan testler sonucunda belirlenen en iyi pil ömrüne sahip telefonları inceleyeceğiz. Bu cihazlar, Eylül 2025 itibarıyla dünya çapında en iyi bataryaya sahip telefonlar diyebiliriz. Tabii ki iPhone 17 gibi yeni çıkan modellerin pil performansları daha belli olmadığı için onları listeye dahil edemiyoruz.

Şarjı en uzun giden telefonlar

ASUS ROG Phone 9 Pro

iPhone 16 Pro Max

ASUS Zenfone 11 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25+

iPhone 16 Plus

OnePlus 13

Google Pixel 9 Pro XL

ASUS ROG Phone 9 Pro

**Batarya kapasitesi: ** 5800 mAh 5800 mAh batarya ve 65W hızlı şarj desteği bulunan ASUS ROG Phone 9 Pro, pil performansında en iyisi konumunda. 8 saat 37 dakika genel pil ömrü sunarken internette gezinmede 18 saat, video oynatmada 12 saat, oyunlarda ise 13 saatlik etkileyici pil ömrü sunuyor. Cihazın %74 pil seviyesine 30 dakikada, full şarja ulaşabildiğini de belirtelim. Kablosuz şarj desteği ise 15W.

Genel pil ömrü İnternette gezinme Video oynatma Oyun 8 saat 37 dakika 18 saat 25 dakika 12 saat 41 dakika 13 saat 41 dakika

iPhone 16 Pro Max

**Batarya kapasitesi: ** 4685 mAh Apple'ın geçen yıl çıkardığı en güçlü modeli olan iPhone 16 Pro Max, pil ömrü konusunda hayal kırıklığı yaratmıyor. 4685 mAh'lik kulağa düşük gelen bir batarya kapasitesine sahip olsa da optimizasyon başarısı sayesinde yüksek pil ömrü sunabiliyor.

Cihazda 8 saat 30 dakikalık genel yoğun kullanım pil ömrü görüyoruz. Gezinmede 22 saat 39 dakika, video oynatmada 10 saat 24 dakika, oyunlarda ise 12 saat 4 dakika sunuyor. Cihazın %57 şarja 30 dakikada ulaşabildiğini, full şarjının ise 1 saat 30 dakika sürdüğünü belirtelim.

Genel pil ömrü İnternette gezinme Video oynatma Oyun 8 saat 30 dakika 22 saat 39 dakika 10 saat 24 dakika 12 saat 4 dakika

ASUS Zenfone 11 Ultra

**Batarya kapasitesi: ** 5500 mAh

ASUS'un listeye girmeyi başaran bir diğer modeli olan ASUS Zenfone 11 Ultra, 5500 mAh'lik bataryaya ve 65W hızlı şarj desteğine sahip. Cihaz, 8 saat 15 dakika genel pil ömrü sunarken internette gezinmeden 16 saat, videoda 12.5 saat performans gösteriyor. En iyi olduğu alan ise oyunlar. Öyle ki oyun tarafında 14 saat 18 dakika ile çoğu rakibinin önünde. Cihazın 30 dakikada %76 şarja ulaşabildiğini belirtelim. Full şarjı ise 47 dakika civarında sürüyor.

Genel pil ömrü İnternette gezinme Video oynatma Oyun 8 saat 15 dakika 16 saat 16 dakika 12 saat 30 dakika 14 saat 18 dakika

Samsung Galaxy S25 Ultra

**Batarya kapasitesi: ** 5000 mAh

5000 mAh bataryaya sahip Galaxy S25 Ultra, 45W hızlı şarj desteğiyle geliyor ve 1 saat 9 dakika civarında full şarja ulaşabiliyor. Cihazın genel pil ömrü 8 saat olarak testlerde çıkmış. İnternette gezinmede 20 saat 49 dakika sunarken videoda 8 saat 54 dakika performans gösteriyor. Oyunlar konusunda ise 14 saat 21 dakika ile listenin en iyisi.

Genel pil ömrü İnternette gezinme Video oynatma Oyun 8 saat 20 saat 49 dakika 8 saat 54 dakika 14 saat 21 dakika

Samsung Galaxy S25+

**Batarya kapasitesi: ** 4900 Listedeki bir başka Samsung üyesi olan Galaxy S25 Plus modeli, 4900 mAh'lik bataryaya ve 45W hızlı şarj desteğiyle geliyor. 1 saat civarında full şarja ulaşabilen bu modelin ortalama pil ömrü 7 saat 36 dakika kadar. Diğer verilerde ise sırasıyla 19 saat 4 dakika, 8 saat 56 dakika ve 13 saat 31 dakika sunuyor.

Genel pil ömrü İnternette gezinme Video oynatma Oyun 7 saat 36 dakika 19 saat 4 dakika 8 saat 56 dakika 13 saat 31 dakika

iPhone 16 Plus

**Batarya kapasitesi: ** iPhone 17 ile Plus modeller kalkmış olsa da en son çıkan iPhone Plus modeli olan iPhone 16 Plus, en iyi batarya ömrüne sahip cihazlar arasında. 4674 mAh bataryaya sahip bu model, 7 saat 31 dakika pil ömrü sunuyor. İnternette gezinmede 18 saat 5 dakika, videoda 10 saat 24 dakika, oyunlarda ise 10 saat 32 dakika performansı var. 35 dakikada %50 şarj seviyesine çıkabildiğini, 1,5 saat civarında sürede ise full şarj olduğunu belirtelim.

Genel pil ömrü İnternette gezinme Video oynatma Oyun 7 saat 31 dakika 18 saat 5 dakika 10 saat 24 dakika 10 saat 32 dakika

OnePlus 13

**Batarya kapasitesi: **

OnePlus'ın 6000 mAh'lik devasa bir bataryaya sahip olan 13 modeli, 80W'lık üst seviye hızlı şarj desteğine sahip. Bunun sayesinde 40 dakikaya yakın bir sürede full şarja ulaşabiliyor. Cihazın genel pil ömrü ise 7 saat 30 dakika. Diğer verilerine baktığımızda 21 saat 34 dakika, 9 saat 12 dakika, 8 saat 12 dakika gibi performanslar görüyoruz.

Genel pil ömrü İnternette gezinme Video oynatma Oyun 7 saat 30 dakika 21 saat 34 dakika 9 saat 12 dakika 8 saat 12 dakika

Google Pixel 9 Pro XL

**Batarya kapasitesi: **

Ülkemizde satılmasa da piyasadaki en iyi telefonlardan biri olan Google Pixel 9 Pro, 5060 mAh'lik 45W destekli bataryaya sahip. 1 saat 15 dakika içinde full şarja ulaşabilen cihaz, 7 saat 18 dakikalık genel pil ömrü sunuyor. İnternette gezinmeden 18 saat 52 dakika, video oynatmada 9 saat 24 dakika, oyunlarda ise 10 saat 4 dakikalık bir pil performansına sahip.

Genel pil ömrü İnternette gezinme Video oynatma Oyun 7 saat 18 dakika 18 saat 52 dakika 9 saat 24 dakika 10 saat 4 dakika

Şarjı en uzun giden akıllı telefonlara birlikte göz attık. Eğer iyi bir pil ömrü istiyorsanız bu listede ülkemizde satılan telefonlara göz atabilirsiniz. Sizin önerileriniz ve düşünceleriniz varsa yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın.