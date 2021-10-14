Metrobüsün Tepesinde Boğazı Geçen YouTuber İçin Karar

Daha fazla beğeni uğruna bir metrobüsün üzerine çıkarak Boğaziçi Köprüsü'nü geçen Yunus Emre Özer hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Türkiye, geçtiğimiz dönemlerde Yunus Emre Özer isimli bir internet fenomenini konuşmuştu. Bu fenomen, bir metrobüsün tepesine binerek Boğaziçi Köprüsü'nü geçmişti. Olayın infial yaratması üzerine önce gözaltına alınan sonra da adli kontrol şartı ile serbest bırakılan fenomen hakkındaki soruşturmada sona gelindi. Fenomen, söz konusu olaydan ucuz yırttı. Savcılık, Özer için takipsizlik kararı verdi.

Yunus Emre Özer, metrobüs üzerindeki yolculuğunu sadece daha fazla tık ve beğeni almak uğruna yapmıştı. Yani olayda herhangi bir art niyet yoktu. Savcılık, "trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak" suç unsurunun oluşmadığı için meseleyi kapattı. Fenomene uygulanan adli kontrol şartı da savcılığın kararı üzerine kaldırıldı. Özer, o dönemlerde verdiği ifadede pişman olduğunu söylemişti.

"Böyle bir girişimde bir daha kesinlikle bulunmayacağım"

İnternet fenomeni, gözaltında verdiği ifadesinde "17 Eylül günü hatırlamadığım bir saatte Okmeydanı Hastane metrobüs durağı tentesi üzerinden kapı kod numarasını ya da plaka kodunu bilmediğim bir metrobüsün üzerine atladım. Bu şekilde bir süre aracın üzerinde yolculuk ettim. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında aracın üzerinden indim. Metrobüs durağından geçtiğim sırada güvenlik durumu fark etti. Ben kaçtım ancak 19 Eylül günü polisler Youtube hesabımdan paylaşmış olduğum olayla alakalı görüntülerden kimliğimi tespit ederek evimden aldılar. Ardından polis merkezine götürdüler. Yaşanan olayla alakalı olarak pişmanım. Böyle bir girişimde bir daha kesinlikle bulunmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Yunus Emre Özer pişman olduğunu dile getirmiş olsa da uslanmadığını söylemek gerek. Zira bu fenomen, bir süre önce de Galata Köprüsü'nden bir tur gemisinin üzerine atlamış, olaya görevliler tarafından müdahale edilmişti. Ayrıca aynı fenomenin Sultangazi’de de bir otobüsün üzerine çıkarak kilometrelerce yol aldığını belirtelim...

Özer'in metrobüsün tepesinde kıta değiştirdiği anlar, böyle görüntülenmişti