Japonya'da sahiplendiği bir domuz yavrusunun görüntülerini 100 gün boyun paylaşan ve fenomen olan bir kişi, az kalsın canından oluyordu. Paylaşımların 100. gününde pişmiş domuz fotoğrafı paylaşan fenomen, beslediği domuzu öldürdüğü düşünülerek ölüm tehditlerine maruz kaldı.

Japonya'da sosyal medya dünyasını karıştıran bir olay yaşandı. Sahiplendiği bir yavru domuzun görüntülerini 100 gün boyunca paylaşan ve bu domuzun gün içerisinde neler yaptığını göstererek fenomen olan bir kullanıcı, son paylaşımında pişmiş bir yavru domuz paylaştı. İnsanlar, fotoğraftaki hayvanın sahiplenilen domuz olduğunu düşünerek fenomene tepki gösterirken, bazıları ölüm tehdidinde bile bulundu.

Güvenlik nedeniyle ismini açıklamak istemeyen fenomen, az kalsın büyük bir yanlış anlaşılmaya kurban gidiyordu. Zira pişmiş olarak gösterilen domuz, fenomenin sahiplendiği domuz değildi. Ancak bunun açıkça dile getirilmemesi, Japonya'daki diğer sosyal medya kullanıcıları arasında infiale neden oldu. Tehdit ve yorumlara karşı daha fazla dayanamayan fenomen, yaptığı açıklamada asıl amacının ne olduğunu izah etti.

"Et yemenin sonuçları üzerine konuştuklarımız dikkat çekmiyor"

Sosyal medya fenomeni, yaptığı açıklamada sahiplendiği domuzu pişirmediğini ancak süpermarketten satın aldığı domuzun da bir dönemler kendi domuzu gibi bir hayat sürdüğünü ifade etti. İşte tam da bunu insanlara düşündürmek için böyle bir şey yapmaya karar verdiğinden bahseden fenomen, "Et yemenin sonuçları üzerine konuştuklarımız dikkat çekmiyor. Mesajın yerine ulaşması için insanların önce bunu görmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. Yapılan açıklama, fenomenin takipçilerine derin bir oh çektirdi.

Japonya'da yaşanan olay domuzlar üzerinden gerçekleştirilmiş olsa da aynı durum, sayısız hayvan için geçerli. Ancak bu durum et yemeye engel mi değil mi bunu sizin takdirinize bırakıyoruz. Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.