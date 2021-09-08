BluTV'nin orijinal yapımlarından Saygı'nın ikinci sezonu için yeni bir fragman yayınlandı. Yayınlanan fragman, Saygı 2 ismiyle 23 Eylül'de yayınlanacak diziden aksiyon dolu bir kesit sunuyor.

Türkiye'nin her geçen gün biraz daha popüler hale gelen çevrimiçi dizi ve film platformu BluTV, yayınlandığı dönem herkesin dilinde olan Saygı isimli dizisinin ikinci sezonu olarak karşımıza çıkacak "Saygı 2" için bir fragman yayınladı. Yayınlanan fragman, birinci sezonda akıllara takılan soru işaretlerine yanıtlar verileceğini gözler önüne seriyor.

BluTV'nin orijinal yapımı Saygı, Nejat İşler'in canlandırdığı karakter olan Ercüment Çözer ile Savaş ve Helen’in karşı karşıya gelişlerini anlatıyordu. Herkesin kendi adaletini sağlamaya çalıştığı dizide Nejat İşler'in yanı sıra Boran Kuzum ve Miray Daner gibi isimler de yer alıyordu. Uzun süreli bekleyişin sonuna gelen dizi hayranları şimdi, yayınlanan fragman ile heyecanlarını birkaç kat daha artırma imkanı yakalayacaklar.

Saygı'nın ikinci sezonu için hazırlanan fragman, dizinin yeni sezonunun da aksiyon dolu olacağını gözler önüne seriyor. Ayrıca dizinin yeni sezonunda kadroya dahil edilen Damla Sönmez ve Sarp Akkaya da bu fragmanda kendilerine yer bulmuş durumdalar. Öte yandan, ikinci sezona eşlik edecek bazı konuk oyuncular da yine bu fragmanda görülebiliyor.

Ercan Mehmet Erdem'in senaryosunu hazırladığı, Ender Mıhlar'ın ise yönetmen koltuğuna oturduğu Saygı 2, 23 Eylül'de BluTV abonelerinin beğenisine sunulacak.

İşte Saygı 2 için hazırlanan yeni fragman