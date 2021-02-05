BluTV kurucusu ve Genel Müdürü Aydın Doğan Yalçındağ, ülkemizdeki spor tutkunlarını sevindirecek bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre daha öncelerde FOX TV ve Star TV gibi onlarca televizyon kanalını bünyesinde barındıran platform, bundan sonra S Sport ve S Sport 2'yi de içerecek.

Türkiye'nin en çok tercih edilen çevrimiçi dizi ve film platformlarından BluTV, özgün içeriklerinin yanı sıra televizyon bazı kanallarını da bünyesinde barındırıyor. Bu bağlamda kullanıcılar, bugüne kadar Star TV, Show TV, Kanal D, FOX TV gibi önde gelen televizyon kanallarının canlı yayınlarına, BluTV üzerinden ulaşabiliyorlardı. Şimdi, bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. BluTV kullanıcıları artık, iki yeni kanalı daha izleyebilecekler.

Ülkemizdeki spor tutkunlarının yakından takip ettikleri kanallardan bir tanesi de S Sport. Premier League ve Bundesliga gibi dünyanın en iyi futbol liglerinden bazılarının yanı sıra NBA, Formula 1, Moto GP ve WWE gibi spor dallarını da lisanslı olarak yayımlayan kanallar, artık BluTV kullanıcıları tarafından da izlenebilecek. Böylelikle BluTV abonesi olan bir kullanıcı hem S Sport hem de S Sport 2 isimli kanala ek bir bedel ödemeden ulaşabilecek.

"Sizlerle güzel bir haber paylaşmak isteriz"

Konuyla ilgili açıklamalar, BluTV kurucusu ve Genel Müdürü Aydın Doğan Yalçındağ tarafından yapıldı. "Sizlerle güzel bir haber paylaşmak isteriz." diyerek sözlerine başlayan Yalçındağ, S Sport ile S Sport 2 kanallarının bundan sonra BluTV'de olacağını duyurdu. Yalçındağ'ın Twitter'dan yaptığı açıklama, pek çok kullanıcı tarafından memnuniyetle karşılandı. Bir kullanıcının ekstra ücret sorusunu da yanıtlayan Yalçındağ, S Sport kanallarını izlemek için BluTV abonesi olmanın yeterli olacağını ifade etti.

Çevrimiçi dizi ve film platformu sektörü, kıyasıya rekabetin olduğu bir alan haline gelmeye başladı. BluTV, Netflix'in yanı sıra Disney+, Apple TV, Amazon Prime Video gibi çok güçlü isimlerin olduğu bir sektöre sıkı sıkıya tutunmayı başardı ve her geçen gün biraz daha büyüyor gibi görünüyor. Bu durum, platformun kullanıcı sayısına da doğrudan yansıyor.