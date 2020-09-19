Sayısız Sıfır Otomobili Perte Çıkaran Tren Kazası (Video)

ABD’de, çok yüksek olduğu için köprüye çarparak yoluna devam eden bir tren kazasında, çok sayıda Ford ve Lincoln marka sıfır araç perte çıktı. Toplam hasarın 2 milyon dolar olduğu düşünülüyor.

Dünyanın belirli bölgelerinde üretilen otomobiller, üretildikleri yerden çok uzaklara götürülerek satılıyor. Bunun için özellikle gemi ve tren gibi tek seferde çok fazla araç taşıyabilecek ulaşım araçları tercih ediliyor. Üstelik bu araçların kaza oranları, tır gibi araçlara oranla çok daha az. Bu oranın az olması hiç olmayacağı anlamına gelmiyor.

ABD’de içi sıfır Ford ve Lincoln marka araçlarla yüklü bir tren, fazla yüksek olmasından dolayı kaza yaptı. 13 Eylül tarihinde Tennessee’de gerçekleşen kazada, trenin hareket halindeyken üstünde kalan bir köprüye takıldığı görülüyor. Daha fazla araç yükleyebilmek için trenin çatısını yükselten mühendisler, bu yüksekliğin köprülerden geçerken nasıl sonuçlanacağını hesaplamamışlar. Bunun sonucunda da 2 milyon dolardan fazla zarar oluşmuş.

Elbette bu tarz kargo taşımacılıkları için her zaman sigorta bulunuyor, ancak ortada insandan oluşan bir hesaplama hatası olduğu düşünüldüğünde bazı sonuçlarının olacağını öngörebiliriz. Tek seferde binlerce aracı A noktasından B noktasına taşımakta gemilerle birlikte en güvenilir araçlar olmaya devam eden trenler, nadir de olsa böyle kazalara karışabiliyor.

Tren çok ağır olduğu için durması zor oldu

Yayınlanan videoda trenin tavanının yavaş bir şekilde üst kısmında kalan ve yine bir tren yolu olduğu için çok sağlam olan köprüye çarparak yoluna devam ettiği görülüyor. Tavanı adeta bir kabuk gibi soyan kazanın bilançosu, sonrasında daha net görülüyor. Trenin içindeki araçların pek çoğunun üst kısmının tamamen pert olduğu görülüyor.

Hangi araçlar pert oldu?

Yapılan açıklamaya göre trende 2020 model Ford Explorer ve Lincoln Nautilus marka araçlar bulunuyordu. Ford Explorer’ların 32.765 dolar, Lincoln Nautilus’ların da 41.040 dolar olduğunu hesap edersek, çok sayıda aracın zarar gördüğünü söyleyebiliriz.