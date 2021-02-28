Mafya ve suç filmlerinin vazgeçilmez ismi Al Pacino, ününün büyük kısmını The Godfather serisine borçlu olsa da Scarface filminde sergilediği performans, hâlâ bizleri hayrete düşürebiliyor. Bu içeriğimizde, gerçek suç dünyasından isimlerden ve yaşanan olaylardan esinlenerek yaratılan Scarface filminin dayandığı kişilere ve olaylara yakından bakıyoruz.

Al Pacino özellikle canlandırdığı mafya karakterleri ile popüler olan bir isim. Al Pacino’nun kariyerinde bulunan onlarca film arasından Scarface, oldukça önemli bir yere sahip. Gerçek olaylar ve kişilerle kurgunun harmanlandığı bu filmde, 1980’lerin Miami suç dünyasından esinlenilmiş birçok gerçek kesit bulunuyor.

Özellikle Al Pacino’nun canlandırdığı Tony Montana karakteri ve filmde geçen bazı can alıcı noktalar, o dönemin suç dünyasının önemli olaylarından birebir beyazperdeye aktarılıyor. Bolcu uyuşturucu, silah ve şiddetin bulunduğu Scarface filmi hangi olaylardan ve kimlerden esinlenilmiştir? Hep beraber yakından bir göz atıyoruz.

Tony Montana (Al Pacino) karakterinin ve filmin isminin esinlenildiği mafya lideri: Al Capone

Scarface filminde gerçek suç dünyasından birçok isim ve döneme birçok gönderme bulunuyor. Bunlardan en belli başlı olanı ise filmin ismi ve aynı zamanda filmin baş karakteri Tony Montana’nın takma ismi olan Scarface yani Yaralı Yüz oluyor. Suç dünyasında Scarface lakaplı en ünlü mafya babası ise İtalyan asıllı Al Capone olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar Al Capone büyük ölçüde New York ve Chicago’da faaliyet gösterse de Tony Montana ile birçok benzerlikleri bulunuyor.

Scarface lakabı bu benzerliklerin en barizi olurken; Tony Montana’nın vergi kaçakçılığından hapse girişi, yüzündeki yaralar ve yükseliş hikâyesi Al Capone’nun gerçek hayatından kesitlere oldukça fazla benzerlik taşımaktadır. Tony Montana ile Al Capone’u ayıran en büyük fark ise ölümleridir. Al Capone evinde felç ve psikolojik rahatsızlıklar yüzünden ölürken, Tony Montana filmde Sosa’nın adamları tarafından trajik bir şekilde öldürülmüş ve sinema dünyasına kazınan filmin sonundaki unutulmaz çatışma sahnesine tanık olmamızı sağlamıştır.

Al Capone ve Tony Montana Scarface (Yaralı Yüz) lakabını nasıl aldı?

Her ne kadar filmde Tony Montana’nın Scarface lakabını nasıl aldığına değinilmese de Al Capone’nun bu lakabı nasıl aldığı biliniyor. Daha suç dünyasındaki kariyerinin en başlarında olan Al Capone, Brooklyn’de bir barda barmen olarak çalışıyordu. Barda çalıştığı bir akşam bir kadın müşterisine hakaret eden ve özür dilemeyi reddeden Al Capone, kadının abisi ile zorlu bir kavgaya tutuşuyor. Bu olay sonucunda kadının abisi Al Capone’nun yüzünü bıçakla keserek olay yerinden kaçıyor. Atılan 80 dikişle anca iyileştirilen bu yara Al Capone’a ünlü Scarface lakabını kazandırıyor.

Tony Montana (Al Pacino) karakterinin asıl esinlendiliği ve birçok kişinin bilmediği Mario Tabraue kimdir?

Kokain bağımlısı olan, sürekli cinayet işleyen ve kaplanlara sahip olan bir uyuşturucu/mafya lideri olarak ekranlara taşınan Tony Montana, aslında dönemin Miami’sinde bulunan birçok mafya liderinin imajını yansıtıyordu. Fakat bu mafya liderleri arasında Mario Tabraue isimli bir adam, Tony Montana karakteri için senarist Oliver Stone’a en çok ilham veren kişiydi. 1987 yılında 200 milyon dolar değerinde kokain, Tony Montana’nınkine benzer kocaman bir malikane, lüks arabalar ve kaplanlar başta olmak üzere egzotik hayvanlar ile yakalanan Mario Tabraue, dönemin Miami asıllı en büyük uyuşturucu baronlarından biriydi.

Netflix belgeseli Tiger King’de gördüğümüz, şu an Miami’de bulunan Zoological Wildlife Foundation isimli derneğin kurucu üyesi olan Mario Tabraue, birçok defa Tony Montana karakterinin kendisinden esinlenildiğini duyduğunu söylüyor. Her ne kadar ilk Scarface filmi 1932 yılında çıkmış olsa da 1983 versiyonunda senarist Oliver Stone’nun Tony Montana için Mario Tabraue’den esinlendiği bir yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Dönemin en ünlü Miami uyuşturucu baronu olan Mario Tabraue, 1987’deki yakalanışının ardından 100 yıllık hapis cezasına çarptırılmıştı. 12 yıl içeride kalan Mario, FBI ile yaptığı iş birliği sayesinde hapisten çıkmış ve vahşi hayvanlar için kurduğu derneğin başına geçerek suç dünyasındaki günlerini geride bırakmıştır.

İnanması güç olsa da Scarface filmindeki elektrikli testere sahnesi gerçek olaydan esinlenilmiş:

Miami uyuşturucu ve suç dünyasının ne denli vahşi olabileceğini gözler önüne seren ünlü elektrikli testere sahnesi de Mario Tabraue’den esinlenilen başka bir önemli nokta. Her ne kadar filmde bu olay değiştirilse de senarist Oliver Stone’u bu olayı filmi yazdığı dönemdeki gazete başlıklarında görmüştür. Ayrıca Oliver Stone’un elektrikli testere olayını filmde dâhil etmesinin, Mario Tabraue ve Tony Montana benzerliklerinin kapısını açtığı da düşünülüyor.

Asıl olaya baktığımızda ise 1970’lerin sonunda gücünün doruk noktasına ulaşan Mario Tabraue, yine aynı dönemde Larry Nash isimli gizli ATF (Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu) ajanını adamlarına öldürtmüştü. Elektrikli testere ile parçalanan Larry Nash’in bedeni ise daha sonra Mario tarafından yakılarak yok edilmişti.

Filmdeki ünlü Babylon Club, aynı şöhrete sahip Miami Mutiny Hotel’den esinleniliyor:

Miami’de bulunan uyuşturucu baronları, politikacılar, rock yıldızları ve daha birçok ünlü isim o dönemde genellikle Mutiny Hotel’de bir araya geliyordu. Miami’nin gözdesi Mutiny Hotel’in maskotu, boynundaki kilolarca ağırlıktaki altın zinciri ve isminin yazılı olduğu 18 karatlık elmas kolyesi ile Ceaser isimli evcil şempanzeydi. Bu şempanzenin sahibi ve Mutiny Hotel’in en ünlü müdavimi ise tahmin ettiğiniz üzere Mario Tabraue’den başkası değildi.

Mutiny Hotel’in sıradan bir gecesinde kapıdaki hostesle flörtleşen Arnold Schwarzenegger’i, oteldeki kulüpte kız arkadaşları ile takılan Led Zeppelin üyelerini görmeniz oldukça normal bir durumdu. Mutiny Hotel’in bu canlılığı ve Mutiny Hotel’in kendisi Babylon Club ile Scarface filmine direkt olarak yansıtılmıştır. Hatta senaryonun bir yerinde Oliver Stone, Babylon Club yerine yanlışlıkla “The Mutiny” bile yazmıştır.

Al Pacino imzalı Scarface, gerçek hayata ve dönemin Miami suç dünyasına daha birçok göndermede bulunsa da kesin olarak bilinen benzerlikler, anlattıklarımız ile sınırlı. Filmin yönetmeni Brian de Palma ve senarist Oliver Stone’un uzun bir süre Miami suç dünyasında oldukça yoğun bir araştırma yaptığı biliniyor. Sizler Scarface ve Al Pacino hakkından neler düşünüyorsunuz. Gözünüze çarpan diğer gerçek hayat benzerliklerini de bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.