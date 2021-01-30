Son yılın ve günümüzün en popüler aktörlerinden olan Leonardo DiCaprio, oynadığı her filmi izlettiren bir yetene sahip. Bu yeteneği her ne kadar geç aldığı Oscar ile ödüllendirildi. Ancak iyi bir film ve oyuncu sadece Oscar'la seçilmiyor.

Yıllardır beklediği Oscar ödülüne The Revenant filmi ile kavuşan başarılı oyuncu Leonardo DiCaprio’nun şu ana kadar kazandığı ödüllerin sayısı 95’i geçti. Gençliğinden itibaren birçok projede yer alarak günden güne kendini geliştiren Leonardo DiCaprio, günümüzde en çok sevilen oyuncular arasında.

Oluşturduğumuz bu film listesinde IMDb puanları baz aldık. Ancak biliyoruz ki Leonardo DiCaprio gibi oyuncular puanlarla, ödülllerle sığdırılamaz. Bu tarz aktörler, genelde bulundukları tüm filmlere kalite getirirler.

En iyi Leonardo DiCaprio filmleri:

Once Upon a Time... in Hollywood 7,6

What's Eating Gilbert Grape 7,8

Titanic 7,8

Blood Diamond (Kanlı Elmas) 8,0

The Revenant (Diriliş) 8,0

Catch Me If You Can (Sıkıysa Yakala) 8,1

Shutter Island (Zindan Adası) 8,2

The Wolf of Wall Street (Para Avcısı) 8,2

Django Unchained (Zincirsiz) 8,4

The Departed (Köstebek) 8,5

Inception (Başlangıç) 8,8

Brad Pitt ve Leo ile 60'lara dönüyoruz: Once Upon a Time... in Hollywood:

Yayın: 26 Temmuz 2019

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Quentin Tarantino

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie

IMDb puanı: 7,6

Oyunculuk yapan Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), rol aldığı başarılı bir dizi vardır ancak kendini televizyondan uzaklaştırmak ve film sektörüne adım atmak ister. Onun dublörü Cliff Booth (Brad Pitt) da bu konuda onunla hemfikirdir. Ortada büyük bir sorun vardır, ikilinin yaşlarının ilerledikçe Hollywood'taki şansları da giderek azalmaktadır.

Eski de olsa şans verebileceğiniz bir hikaye: What's Eating Gilbert Grape:

Yayın: 4 Mart 1994

Tür: Dram

Yönetmen: Lasse Hallström

Oyuncular: Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Juliette Lewis

IMDb puanı: 7,8

Bir yandan otizm hastası olan kardeşine, diğer yandan obezite sorunuyla mücadele eden annesine göz kulak olan Gilbert'ın oldukça sıradan hayatı sadece sorumluluklardan ibarettir. Günün birinde tesadüf eseri Becky ile tanışması hayatına renk katacaktır.

İzlemeyenin kalmadığı Titanic:

Yayın: 19 Aralık 1997

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: James Cameron

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane

IMDb puanı: 7,8

Titanik adlı geminin yolcuları arasında Avrupa’da birkaç yıl kaldıktan sonra Amerika’ya dönen Jack adındaki genç bir ressamla nişanlısı ve annesiyle Philadelphia`ya giden Rose adlı genç bir kız vardır. Bu iki genç, şans eseri tanışırlar ve aralarında bulunan sınıf farkını yok sayarak birbirlerine yakınlaşırlar.

Şahane bir gerilim-aksiyon: Blood Diamond (Kanlı Elmas):

Yayın: 8 Aralık 2006

Tür: Aksiyon, Dram, Gerilim

Yönetmen: Edward Zwick

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou, Jennifer Connelly

IMDb puanı: 8,0

Ailesini isyancılardan kurtarabilmeyi başaran ancak kendisi esir alınan Solomon Vandy (Djimon Hounsou), isyancılara ait bir elmas madeninde çalıştırılır. O sırada, normalden çok daha büyük bir elmasla karşılaşır ve o elması saklamaya çalışırken yakalanır. Tam da o sırada ordu, isyancı güçlere saldırı düzenler ve karmaşa çıkar. O karmaşa içinde elması sakladıktan sonra ordu tarafından yakalanır ve hapishaneye götürülerek tehdit edilir. O hapisande tutuklu olan Danny Archer (Leonardo DiCaprio), geçen konuşmaları duyar.

DiCaprio'yu Oscar'a kavuşturan film: The Revenant (Diriliş)

Yayın: 25 Aralık 2015

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Yönetmen: Alejandro G. Iñárritu

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter

IMDb puanı: 8,0

1823 yılında geçen filmde kürk avcısı Hugh Glass (Leonardo Di Caprio), ayılar tarafından vahşice saldırıya uğrar ve ağır yaralanır. Gezgin arkadaşları tarafından onları yavaşlatmamaları adına ölüme terk edilir. Fakat bölgeyi herkesten iyi bilen Glass hayatta kalır. Ölüme terk edilmesi ile birlikte kin ve nefret duygularını bir arada yaşayar ve gözünü intikam ateşi bürür. Ayrıca The Revenant filmindeki oyunculuğu, DiCaprio’ya En İyi Aktör Oscarı’nı kazandırmıştır.

Tarihin en tuhaf dolandırıcılarından Frank Abagnale'in hikayesi: Catch Me If You Can (Sıkıysa Yakala)

Yayın: 25 Aralık 2002

Tür: Biyografi, Suç, Dram

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken

IMDb puanı: 8,1

15 yaşındaki Frank, mutlu bir çocuktur. Babasının yasa dışı işler yapması ve bütün mal varlığını kaybetmesi ile ailesi çok büyük bir sarsıntı yaşar. Annesinin babasını aldatması üzerine evden kaçmaya karar verir ve hayatın karşına çıkardığı zorluklarına göğüs gerer. Frank artık büyük bir dolandırıcı olmuştur. Kendini farklı yerlerde hem pilot, hem doktor, hem savcı hem de FBI ajanı olarak tanıtarak çek kaçakçılığı yapar, ancak bu uzun sürmeyecektir.

Psikolojik gerilim türüne hayransanız: Shutter Island (Zindan Adası):

Yayın: 19 Şubat 2010

Tür: Gizem, Gerilim

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Emily Mortimer, Mark Ruffalo

IMDb puanı: 8,2

Zindan Adası adlı filmde Teddy Daniels ve Chuck Aule isimli iki polis memurunun, Rachel Solando adlı bir akıl hastasının ortadan kaybolması üzerine tehlikeli akıl hastalarının tedavi gördüğü Shutter Adası isimli bölgeye Ashecliffe Hastanesi'ne soruşturma yapmak için giderler. Olaylar ilerledikçe birbirinden esrarengiz olaylar yaşanıyor.

Dünyanın en ünlü borsacısı Jordan Belfort'un gerçek hikayesi: The Wolf of Wall Street (Para Avcısı):

Yayın: 25 Aralık 2013

Tür: Biyografi, Suç, Dram

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie

IMDb puanı: 8,2

ABD yapımı kara mizah filmi olan Para Avcısı, senaryosu Jordan Belfort'un aynı isimli otobiyografik romanından uyarlanmıştır. Filmin başrolünde genç ve hırslı bir borsacı Jordan Belfort rolünü canlandıran Leonardo DiCaprio yer almaktadır. Çok para kazanma hırsıyla Wall Street borsasında ilk olarak komisyoncu olarak başlar, ancak bulduğu bir açığı daha sonrasında ise CEO olur. Ancak bu hızlı yükselişi ona pahalıya patlar.

Tarantino'nun şaheseri: Django Unchained (Zincirsiz)

Yayın: 25 Aralık 2012

Tür: Dram, Vahşi batı

Yönetmen: Quentin Tarantino

Oyuncular: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio

IMDb puanı: 8,4

Amerikan İç Savaşı'ndan yaklaşık iki yıl öncesini anlatan filmde Dr. Schultz Brittle, kardeşlerin ölümünden sorumlu tutulmaktadır. Schultz'un özgürlüğüne kavuşması ise Django'ya bağlıdır. Dr. Shultz, Django'dan özgürlüğüne karşılık ona iyilik yapmasını ister. Django görevi başarıyla tamamlar ancak ikilinin yolları görevin sona ermesine rağmen ayrılmaz. Şimdiki hedefleri Güney’in en çok aranan suçlularının peşine düşmektir.

Şahane kadrosu klasik bir suç filmi: The Departed (Köstebek):

Yayın: 6 Ekim 2006

Tür: Suç, Dram, Gerilim

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson

IMDb puanı: 8,5

Yönetmenliğini Martin Scorsese'nin yaptığı Köstebek, dört dalda Oscar kazanmıştır. Massachusetts Eyalet Polisi teşkilatı, liderliğini Frank Costello’nun (Jack Nicholson) yaptığı, büyük bir suç organizasyonunun varlığına son vermek üzere operasyon hazırlığı yapar. Bunun çok da kolay olmayacağını bilen teşkilat, bir plan yapar. Genç polis memuru Billy Costigan'ı (Leonardo DiCaprio) bir dizi sınavdan geçirerek suç örgütünün içine köstebek olarak sızmakla görevlendirirler.

Rüya içinde rüya: Inception (Başlangıç):

Yayın: 30 Temmuz 2010

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim kurgu

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page

IMDb puanı: 8,8

Başarılı yönetmen Christopher Nolan tarafından yazılan ve yönetilen Inception, vizyona girdiği ilk andan itibaren büyük bir ilgi gördü. Çok yetenekli bir hırsız olan Dom Cobb’ın (Leonardo DiCaprio) uzmanlık alanı, zihnin en savunmasız olduğu anda, yani rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerine sızıp oradaki değerli sırları çalmaktır. Cobb’un bu ender görülen yeteneği, onu popüler kılarken aynı zamanda onu uluslararası kaçak haline getirmiş ve sevdiği her şeye mal olmuştur.

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