Sinema tarihinin efsaneleşen yapımlarından Scarface ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Filmin yeniden yapım projesi, dördüncü yönetmenin de istifa etmesiyle yarıda kaldı. Bu proje, kalıcı olarak rafa kalkacak gibi görünüyor.

1983 yılında yayımlanan ve üzerinden 40 yıl geçmiş olmasına rağmen hafızalardan silinmeyen Scarface (Yaralı Yüz) filmiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 13 yıl önce başlayan bir türlü sürdürülemeyen yeniden yapım projesi, bir kez daha yarıda kaldı. Anlaşılan o ki alanında en iyi olan isimler, Scarface'in yeniden yapımını üstlenmeye cesaret edemiyorlar.

Hayatımıza ilk kez 1929 yılında, bir roman olarak giren Scarface, 1932 ve 1983 yıllarında film projesi ile karşımıza çıktı. Dünyaca ünlü oyuncu Al Pacino'nun başrol olduğu ve Tony Montana karakterine hayat verdiği film, tüm sinema tutkunları için bir klasik hâline geldi. Hâl böyle olunca 2011 yılında yeniden yapım için start verildi. Ancak o günlerden beri bir arpa boyu yol alınamadı.

Projenin başına getirilen dördüncü yönetmen de işi bıraktı

Universal Studios tarafından üstlenilen Scarface yeniden yapımı, ilk aşamada David Yates yönetmenliğinde başladı. Yates, en çok da Harry Potter serisi ile ünlenen bir isimdi. Ancak ilerleme sağlanamayınca görevinden ayrıldı. Bundan sonraki süreçte ise Coen Kardeşler, David Ayer ve Antoine Fuqua gibi alanında ün yapmış isimler, projeye önce dahil oldular, ardından da ayrıldılar. Yapımcı firma, 2020 yılında ise Luca Guadagnino ile anlaştı.

Yönetmen Luca Guadagnino da görevi bıraktığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak verdiği bir röportajda konuşan yönetmen, "Artık Scarface üzerinde çalışmıyorum." ifadelerini kullandı.

Gişe rekoru kırması olası yeniden yapım, neden bir türlü yol alamıyor?

Scarface, bir yeniden yapım projesi ile karşımıza çıkarsa gişe rekorları kırar. Tüm sinemaseverler ve sektör paydaşları bunu biliyorlar. Aslına bakacak olursak yeniden yapım projesinin sürekli olarak tıkanmasının nedeni de tam olarak bu. Scarface'in müzik, spor ve hatta video oyunlarına kadar etki ettiğinin farkında olan sektör paydaşları, bir yeniden yapım projesinin 40 yıl öncesinde olduğu kadar başarılı olmayacağından korkuyorlar.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Bill Dubiel, konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada Hollywood filmlerinin yeniden yapımını desteklediğini ancak Scarface'in tüm filmlerden farklı olduğunu söyledi. "1983 yapımı klasik pek çok açıdan eşleştirilemez. Bu da yeni uyarlama girişimini beyhude bir çaba haline getirir." diyen bilim insanı, 1983 yılında yayımlanan filmin başarısına yeniden ulaşmanın imkansız olduğunu ifade etti.