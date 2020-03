En son Doctor Strange’in yönetmenlik koltuğunda oturan Scott Derrickson’a ne tür bir Star Wars filmi çekmek isteyeceği soruldu. Derrickson ise düşününce oldukça heyecan verici gelen Star Wars evreninde geçen bir korku filmi çekmek isteyeceğini söyledi.

Disney’in eline geçtikten sonra beyaz perdeye taşınan Star Wars yapımları, hayranları tatmin etmekten oldukça uzaklaşmıştı. Ayrıca geçtiğimiz sene vizyona giren The Rise of Skywalker da Skywalker hikâyelerine son noktayı koymuştu.

Star Wars evreni, geçtiğimiz sene vizyona giren son filmle birlikte beyaz perdede en azından belli bir süre izleyici karşısına çıkmayacak. Belki de bu süre zarfında Star Wars’un yeniliklere ve farklılıklara ihtiyacı vardır. Bu yenilik ve farklılık konusundaysa Scott Derrickson’ın bir fikri var; o da yaş sınırlaması olan bir Star Wars korku filmi.

Star Wars korku filmi:

Son olarak Doctor Strange’in yönetmenlik koltuğunda oturan Scott Derrickson’a "Şans verilseydi ne tür bir Star Wars filmi yapmak isterdiniz?" şeklinde bir soru yönetildi. Derrickson, Marvel Sinematik Evreni’ne geçiş yapmadan önce Sinister ve The Exorcism of Emily Rose gibi korku filmlerinin yönetmenliğini yapmıştı. Derrickson, kendisine yöneltilen bu soruya daha sonra sildiği tweet'inde şu şekilde cevap vermişti:

“Ne tür bir Star Wars filmi yapmak isteyeceğim soruldu. Bu soruyu Hoth filmi yapmak isterdim şeklinde cevaplıyorum. Daha önceki karakterlerle ya da hikâyelerle hiçbir bağlantısı bulunmayan The Thing ya da Lovecraft’ın ‘Deliliğin Dağlarında’sının damarlarında gezdiği donmuş bir gezegende geçen korku filmi...”

Derrickson’ın belirttiği Hoth’un, Star Wars evreninde bulunan bir buzul gezegen olduğunu da aktaralım. Yani Derrickson’ın kafasındaki film için uygun altyapı da var diyebiliriz.

Star Wars, neredeyse tüm dünyada bilinen ve dünyanın her yerinde hayranları bulunan bir marka. Ayrıca seri, genel olarak genç izleyicileri hedef olarak belirliyor. Dolayısıyla kan ve vahşetin olduğu bir Star Wars filmi, markanın bu zamana kadar güttüğü politikayla pek uyuşmuyor.

Evrenin genelinden ve geçmiş karakterlerden bağımsız bir film olsa dahi en iyi ihtimalle 13 yaş sınırı olacaktır ki bu da Scott Derrickson’ın kabul edeceği bir şey değil. Kendisi Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmindeki fikir ayrılıkları sebebiyle yönetmenlik koltuğundan çekilmiş bir isim ve Star Wars da özellikle son filmlerinde sık sık yönetmen değişikliğine gitti.

Tüm bunları göz önüne alınca Star Wars evreninde geçen bir korku filmi her ne kadar ilgi çekici gelse de hayata geçirilmesi imkânsız gibi duruyor. Peki siz Star Wars evreninde geçen bir korku filmi izlemek ister miydiniz?