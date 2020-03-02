Star Wars destanının yakın zaman önce vizyona giren sekizinci halkası Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi, Sith Lordu İmparator Palpatine’nin geri dönüşüne sahne olmuştu. Öldü sanılırken, yıllar sonra yeniden karşımıza dikilen karakterin aslında bir klon olduğu resmen doğrulandı.

Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi’ni izlediyseniz ve Sith Lordu İmparator Palpatine’nin dönüşünü şaşkınlıkla karşıladıysanız, emin olun yalnız değilsiniz. Zira Antik Sith Lordu’nun, daha önceki filmlerde Darth Vader tarafından yok edildiğini sanıyorduk. Bu nedenle Ian McDiarmid’in canlandırdığı kült karakterin seriye dönüşü, bazı Star Wars hayranları tarafından pek de hoş karşılanmamıştı.

Palpatine’nin geri dönüşüne dair ortaya atılan bazı teoriler, Sith Lordu’nun Star Wars serisinin üçüncü, hikâyenin kronolojik sıralamasına göre ise serinin altıncı filmi olan 1983 yapımı Jedi'ın Dönüşü’nün sonunda öldüğü ancak Luke ve Darth Vader ile yüzleşmeden önce kendisinin bir klonunu yaptığı yönündeydi.

Uzun ve meraklı bir bekleyişin ardından, Palpatine'nin geri dönüşüyle ​​ilgili resmi onay, Rae Carson’ın kaleme aldığı ‘Skywalker'ın Yükselişi: Genişletilmiş Baskı’ kitabı ile geldi. 17 Mart’ta raflardaki yerini alacak olan kitap, destansı maceranın son halkasına, genişletilmiş sahneler ve sinemalarda görülmeyen diğer ek içerikler de dahil olmak üzere pek çok yönden tanık olmamızı sağlayacak.

Dediğim gibi, kitabın çıkmasına daha iki haftadan uzun bir süre var ancak Lucasfilm Publishing, bu hafta sonu Chicago'da düzenlenen C2E2 etkinliğinde kitabın kopyasını sınırlı sayıda da olsa Star Wars hayranlarının beğenisine sundu. Kitaptan yapılan bir alıntıda, Palpatine'nin klon gövdesinin, Sith Lordu’nun gerçek ruhuna sahip olduğunu ancak muazzam gücüne kavuşmasını engellediği ifade ediliyor. Palpatine'nin filmdeki nihai planı, hem Rey hem de Kylo'nun yaşam güçlerini emmek ve sonsuza dek yaşamak olabilir.

Senaryosunu J. J. Abrams ve Chris Terrio’nun kaleme aldığı Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi, 20 Aralık’ta izleyicilerle buluşmuş ve vizyonda kaldığı süre boyunca küresel çapta 1 milyar doları aşkın gişe hasılatı elde etmişti.

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi fragmanı