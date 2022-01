Spider-Man: No Way Home, Marvel’ın en çok gişe hasılatı yapan 3. filmi olmayı başarmakla kalmayıp geçtiğimiz Cuma gününe kadar hâlâ gişede 1. sırada yerini koruyordu. Scream 5, açılış günü başarısıyla Spider-Man’i tahtından indirmeyi başarıp ABD'de en çok izlenen film oldu.

Paramount Pictures ve Spyglass'ın yapımcılığını üstlendiği yeni Scream filmi (Scream 5), geçtiğimiz cuma günü ABD'de mükemmel bir başlangıç ​​yaptı ve Cuma günü açılışında 13,35 milyon dolar hasılat elde ederek Spider-Man: No Way Home'u tahtından indirmeyi başardı.

Pandemi döneminde yayınlanmasına rağmen Spider-Man: No Way Home, Avengers’ın son iki filminden sonra en çok hasılat yapan Marvel filmi olmuştu. Ardı ardına rekorlar kıran film, haftalardır en çok izlenen film olmayı da başarıyordu. Scream 5, geçtiğimiz Cuma gününe kadar hâlâ birinci sırada yerini koruyan Spider-Man’i tahtından ederek çıkışından bu yana bir gün içinde Spider-Man: No Way Home'dan daha fazla izlenen ilk film oldu.

Scream 5, ilk cinayetlerden 25 yıl sonrasına gidiyor

Scream 5, açılış gününde 19 milyon dolar hasılat yapan A Quiet Place 2'den bu yana Paramount Pictures'un en büyük açılışı oldu. Paramount Pictures, bu sefer farkındalığın yüksek olmasını sağladı ve seyircilere az spoiler bulunduran bir sinema fragmanı ve hiç spoiler olmayan televizyon ve çevrimiçi fragmanlar yayınladı. Bu sayede insanlardaki merak düzeyi arttı ve sinemaya gitme güdüsü geldi.

Scream 5 filminde Woodsboro’daki orijinal seri cinayetler serisinin 25 yıl sonrasını görüyoruz. 25 yıl sonra yeni bir Ghostface ortaya çıkmış ve Sidney Prescott (Neve Campbell), gerçeği ortaya çıkarmak için yeniden işe koyuluyor. Filmde David Arquette ve Courteney Cox’ı da yeniden görüyoruz.

Scream 4'ü gençken evde izleyen neslin artık bu yeni filmi sinemada izlemek için bilet alacak yaşta olması da insana yaşlı hissettirmiyor değil. Siz yeni Scream filmini izlediniz mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.