Son zamanların merakla beklenen filmi Spider-Man: No Way Home dün vizyona girdi. Film, vizyona girdiği ilk günden itibaren gişe rekorları kırmaya başladı. Sinema şirketleri filmin ilk gününü 'tüm zamanların en iyi açılışı' olarak nitelendirdi.

Son iki yıla yakın sürede hayatımızda olan COVID-19 pandemisi birçok sektöre zarar vermişti. Film endüstrisi de bu sektörlerin başında yer alıyordu; çünkü getirilen kısıtlamalar birçok insanın sinemaya gitmesini engelliyordu. Bu sebeple de hem film prodüksiyon şirketleri hem de sinema salonu zincirleri önemli derecede zarar görüyordu.

Geçtiğimiz yaz aylarında ise azalan vakalar sinemaların tekrar açılmasını sağlamıştı. Ancak insanlar hâlen sinemaya gitmeye korkuyordu. Bu korku, son zamanlarda ortaya çıkan Omicron varyantı ile de artış gösterdi. Peki, sinemalar bu durumdan nasıl kurtulacak? Dün vizyona giren Spider-Man: No Way Home bu süreçte önemli bir role sahip olabilir.

‘Tüm zamanların en iyi açılış gecesi’

Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) en yeni filmi olan Spider-Man No Way Home’un son zamanların en merakla beklenen filmi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ortaya çıkan sızıntılar ve daha önceki filmlerde bulunan karakterlerin çoklu evren kavramı altında bu yapımda yer alacak olması birçok insanın heyecanını tavan yaptırmıştı. Hatta insanlar o kadar heyecanlıydı ki birçok ülkede sinema bileti satan siteler ön satışlar sırasında çökmüştü. Dün de bu yapım vizyona girdi ve insanların sinemaya akın etmesini sağladı.

Dünyanın en büyük sinema zinciri AMC, Spider-Man No Way Home’un ilk günden gişe rekorları kırdığını açıkladı. Şirketin açıklamalarına göre filmin vizyona girdiği gece yaklaşık olarak 1,1 milyon insan sinemaya giderek AMC tarihinde bir ilke imza attı. Bir başka sinema zinciri Cinemark da ilk geceyi ‘tüm zamanların en iyi açılış gecesi’ olarak nitelendirdi. Bir diğer ABD’li sinema şirketi Regal de yaptığı açıklamalarda filmin perşembe gecesi yapılan ilk gösterimde rekor kırdığını ve tüm zamanların en yüksek ikinci açılışını yaptığını ifade etti.

Spider-Man: No Way Home, sinema kültürünü geri getirebilir

Yetkililer de bu tarz bir açılışı beklemediklerini, bu yüzden de çok şaşkın ve heyecanlı olduklarını ifade etti. Bunun yanı sıra filmin hafta sonu da rekorlar kırması bekleniyor. Ancak Omicron varyantının bu durumu nasıl etkileyeceğini kestirmek şu an için zor. Hâlâ hakkında oldukça az şey bilinen bu varyantın, sinema salonları vasıtasıyla insanlar arasında yayılarak salgını kötü hâle getirme ihtimali mevcut.

Yine de, Türkiye’de de rekorlar kırması beklenen Spider-Man: No Way Home’un bu başarısını tebrik etmekte fayda var. Bu yapım, hepimizin özlediği o sinema deneyimini gerçekten geri getirebilir ve bize duygusal anlar yaşatabilir. Dünyaca ünlü yönetmen Paul Thomas Anderson da bu konuda benzer fikirlere sahip. Anderson yakın zamanda yaptığı açıklamalarda Spider-Man: No Way Home’un insanları sinemaya çekerek film endüstrisinin kurtulmasına yardımcı olacağını açıklamış ve bu tarz filmlere destek çıkmıştı.