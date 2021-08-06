Sinema tutkunları, her hafta sonunu büyük bir iple çekiyorlar. Zira salonlar, her cuma yeni filmleri vizyona alıyorlar. Biz de sizler için, bu hafta vizyona girecek olan yeni filmlerin neler olduğunu derledik.
Sinemaseverler, 6 Ağustos (bugün) itibarıyla 5 yeni filmle tanışma imkanı yakalayacaklar. Farklı türlerde olan filmler, kendine uygun türü bulan sinema tutkunlarının beğenisini kazanacak gibi görünüyor. İşte bu hafta vizyona girecek olan filmler...
6 Ağustos Cuma günü vizyona girecek filmler:
Yeşil Şövalye
- Filmin Türü: Fantastik, Dram, Romantik
- Yönetmen: David Lowery
- Oyuncular: Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton
- Süre: 130 dakika
Snake Eyes: G.I. Joe Origins
- Filmin Türü: Aksiyon, Macera, Dövüş, Gerilim
- Yönetmen: Robert Schwentke
- Oyuncular: Henry Golding, Andrew Koji, Úrsula Corberó
- Süre: 122 dakika
Lanetli Kardeş
- Filmin Türü: Korku, Gerilim
- Yönetmen: Sam Barrett
- Oyuncular: Amanda Woodhams, Liam Graham, Nicola Bartlett
- Süre: 96 dakika
Kayıp Kız
- Filmin Türü: Gerilim, Dram
- Yönetmen: Vlad Feier
- Oyuncular: Johnny Whitworth, Afton Williamson, Zazie Beetz
- Süre: 98 dakika
Bir Daha Asla Kar Yağmayacak
- Filmin Türü: Dramatik komedi
- Yönetmen: Malgorzata Szumowska, Michal Englert
- Oyuncular: Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza