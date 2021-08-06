Yeni 'G.I. Joe' Filmi, Kral Arthur'un Hikayesi 'Yeşil Şövalye' ve Dahası: İşte Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler

1 dk okuma süresi
56
17
7
7
5
Yeni 'G.I. Joe' Filmi, Kral Arthur'un Hikayesi 'Yeşil Şövalye' ve Dahası: İşte Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler
Sinema salonları pandeminin etkisinden iyiden iyiye kurtulmaya başladı ve vizyonda her hafta yeni filmler görmeye başladık. Biz de sizinle her hafta vizyona girecek filmleri paylaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelin, bu hafta vizyona girecek filmlere birlikte göz atalım.

Sinema tutkunları, her hafta sonunu büyük bir iple çekiyorlar. Zira salonlar, her cuma yeni filmleri vizyona alıyorlar. Biz de sizler için, bu hafta vizyona girecek olan yeni filmlerin neler olduğunu derledik.

Sinemaseverler, 6 Ağustos (bugün) itibarıyla 5 yeni filmle tanışma imkanı yakalayacaklar. Farklı türlerde olan filmler, kendine uygun türü bulan sinema tutkunlarının beğenisini kazanacak gibi görünüyor. İşte bu hafta vizyona girecek olan filmler...

6 Ağustos Cuma günü vizyona girecek filmler:

Yeşil Şövalye

  • Filmin Türü: Fantastik, Dram, Romantik
  • Yönetmen: David Lowery
  • Oyuncular: Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton
  • Süre: 130 dakika

Snake Eyes: G.I. Joe Origins

  • Filmin Türü: Aksiyon, Macera, Dövüş, Gerilim
  • Yönetmen: Robert Schwentke
  • Oyuncular: Henry Golding, Andrew Koji, Úrsula Corberó
  • Süre: 122 dakika

Lanetli Kardeş

  • Filmin Türü: Korku, Gerilim
  • Yönetmen: Sam Barrett
  • Oyuncular: Amanda Woodhams, Liam Graham, Nicola Bartlett
  • Süre: 96 dakika

Kayıp Kız

  • Filmin Türü: Gerilim, Dram
  • Yönetmen: Vlad Feier
  • Oyuncular: Johnny Whitworth, Afton Williamson, Zazie Beetz
  • Süre: 98 dakika

Bir Daha Asla Kar Yağmayacak

  • Filmin Türü: Dramatik komedi
  • Yönetmen: Malgorzata Szumowska, Michal Englert
  • Oyuncular: Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza
Kaynak : https://www.beyazperde.com/filmler/vizyondakiler/yeni/
56
17
7
7
5
Emoji İle Tepki Ver
56
17
7
7
5
En Güncel Haberler