Sinema salonları pandeminin etkisinden iyiden iyiye kurtulmaya başladı ve vizyonda her hafta yeni filmler görmeye başladık. Biz de sizinle her hafta vizyona girecek filmleri paylaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelin, bu hafta vizyona girecek filmlere birlikte göz atalım.

Sinema tutkunları, her hafta sonunu büyük bir iple çekiyorlar. Zira salonlar, her cuma yeni filmleri vizyona alıyorlar. Biz de sizler için, bu hafta vizyona girecek olan yeni filmlerin neler olduğunu derledik.

Sinemaseverler, 6 Ağustos (bugün) itibarıyla 5 yeni filmle tanışma imkanı yakalayacaklar. Farklı türlerde olan filmler, kendine uygun türü bulan sinema tutkunlarının beğenisini kazanacak gibi görünüyor. İşte bu hafta vizyona girecek olan filmler...

6 Ağustos Cuma günü vizyona girecek filmler:

Yeşil Şövalye

Filmin Türü: Fantastik, Dram, Romantik

Yönetmen: David Lowery

Oyuncular: Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton

Süre: 130 dakika

Snake Eyes: G.I. Joe Origins

Filmin Türü: Aksiyon, Macera, Dövüş, Gerilim

Yönetmen: Robert Schwentke

Oyuncular: Henry Golding, Andrew Koji, Úrsula Corberó

Süre: 122 dakika

Lanetli Kardeş

Filmin Türü: Korku, Gerilim

Yönetmen: Sam Barrett

Oyuncular: Amanda Woodhams, Liam Graham, Nicola Bartlett

Süre: 96 dakika

Kayıp Kız

Filmin Türü: Gerilim, Dram

Yönetmen: Vlad Feier

Oyuncular: Johnny Whitworth, Afton Williamson, Zazie Beetz

Süre: 98 dakika

Bir Daha Asla Kar Yağmayacak