Sea of Thieves, Steam'de Satın Alınabilir Hâle Geldi

Açık dünyada geçen korsan oyunu Sea of Thieves, bir süredir Windows Store'a bağlı bulunuyordu. Oyun, bugün Steam'de satın alınabilir hâle geldi. Oyunun 61 liralık ücretini ödeyen kullanıcılar oyuna erişim sağlayabilecek.

Rare Ltd. tarafından geliştirilen aksiyon oyunu Sea of Thieves'in Steam'e gelmesini bekleyen birçok kişiyi sevindirecek haber bugün geldi. Microsoft Studios'un yayıncılığını üstlendiği oyun, Xbox One ve PC kullanıcıları tarafından bir süredir oynanıyordu. Sea of Thieves'e sürekli gelen güncellemeler sayesinde oyun güncel tutuluyor ve birçok oyuncunun oyuna bağlı kalması sağlanıyordu.

Oyun bir süredir Windows Store'a zincirli hâlde bulunan oyun, zincirlerini kırmayı başararak Steam'de yerini aldı. Sea of Thieves gibi güçlü bir oyunun da katılımıyla Microsoft Studios'un Steam'deki egemenliği iyice artış gösterdi. Microsoft Studios bünyesinde bulunan bu tarz güçlü oyunların, en büyük oyun platformuna bir bir katılması, oyun tutkunları tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Oyun, Steam'de 61 TL'den satışa çıktı:

Sea of Thieves; denize açılmak ve savaşmaktan, keşfetme ve yağmalamaya kadar korsan deneyimini oyunculara sunuyor. Bu aktivitelerle adeta bir korsana dönüşen oyuncular, efsane olmak için çaba gösteriyor. Arkadaşlarınızla birlikte de korsanlık yapabileceğiniz Sea of Thieves, inanılmaz korsanlık deneyimini 30 saat boyunca yaşamanıza olarak sağlıyor.

Sea of Thieves, şu anda Steam'de 61 TL'lik etiketiyle satın alınabilir durumda. Daha önce Steam'de satın alınabilir konuma gelmesi için 3 Temmuz tarihi işaret edilmişti, bu yüzden birçok Steam kullanıcısı için bu haber sürpriz oldu.

Sea of Thieves sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci : Intel Q9450 (2,6 GHz) veya AMD Phenom II X6 (3,3 GHz)

: Intel Q9450 (2,6 GHz) veya AMD Phenom II X6 (3,3 GHz) Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 veya AMD Radeon 7750

NVIDIA GeForce GTX 650 veya AMD Radeon 7750 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen: