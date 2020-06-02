Epic Games CEO'su: Steam'in Satışlarını da Artırdık

ABD merkezli video oyun geliştiricisi ve yayıncısı Epic Games’in CEO’su Tim Sweeney, her hafta bir oyunu ücretsiz olarak kullanıcılara sunan online oyun mağazası Epic Games Store’un, Steam gibi diğer platformlardaki satışları da artırdığını iddia etti.

Dünya çapında fenomene dönüşen ünlü Battle Royale oyunu Fortnite’ın arkasındaki geliştirici stüdyo olan Epic Games, Steam’in liderliğindeki dijital oyun pazarına Aralık 2018 tarihinde Epic Games Store adındaki mağazası ile giriş yapmıştı.

Platform, sektöre iddialı bir giriş yapmak için her hafta perşembe günleri özel olarak bir oyunu kullanıcılara ücretsiz sunma kararı almıştı. Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz haftalarda GTA 5 ve Civilization VI gibi oyunların ücretsiz olarak sunulması, Epic Games Store’un kısa süreliğine çökmesine dahi neden olmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda GTA 5'in ücretsiz olması, Epic Games Store'un kısa süreliğine çökmesine neden olmuştu

GameSpot ile konuşan Epic Games CEO’su Tim Sweeney, açıldığından bu yana düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunan Epic Games Store’un, oyunculara yeni türleri sevdirdiğini söyledi. Buna ek olarak Sweeney, oyunların belli bir süreliğine ücretsiz olarak sunulduktan sonra Steam gibi bulundukları diğer platformlardaki satışlarını artırdıklarını ifade etti.

Yukarıda da söylediğim gibi, Epic Games Store’un ücretsiz oyunları, az bilinen indie yapımlardan GTA 5 gibi popüler oyunlara kadar çok geniş bir yelpazeye sahip. Ayrıca mağazanın yüksek profilli oyunları ücretsiz sunması, Epic için karlı bir medya çalışması oluyor. Zira hem platforma katılım artıyor hem de stüdyonun reklamı yapılıyor. Anlayacağınız bir taşta iki kuş.

Epic Games Store'un kampanyaları, rakiplerinin satışlarını da artırıyor

Epic Games Store’un şu anki ücretsiz oyunu Borderlands: The Handsome Collection. Normal fiyatı 124 TL olan oyunu, 4 Haziran saat 17.59’a kadar indirerek sonsuza kadar ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Platformun bu hafta perşembe günü ücretsiz olarak dağıtacağı oyunun ise Ark: Survival Evolved olacağı belirtiliyor.