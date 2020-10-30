Yayın platformu Netflix, İngiliz basınında aktarılan bilgilere göre David Beckham'ın belgeseli için 16 milyon sterlinlik bir anlaşma yaptı. Beckham ailesinin işleneceği belgeselin 2022 yılında yayınlanması bekleniyor.

En büyük yayın platformlarından birisi olan Netflix, kullanıcılarına neredeyse her türden yapım sunuyor. Platform, bu yapımlar arasında futbol belgesellerine de yer veriyor. Bugüne kadar sevilen birkaç futbol belgeseline yer veren platform, bu belgeseller arasına bir yenisi daha eklemek üzere kollarını sıvadı.

İngiliz basınında yer alan iddialara göre Netflix, futbolun yaşayan efsanelerinden birisi olan David Beckham'ın yaşamına odaklanacak bir belgesel çekecek. Şirket, iddialara göre David Beckham ve ailesiyle 16 milyon sterlinlik (yaklaşık 172 bin TL) bir anlaşma dahi yaptı.

Beckham ailesi de belgeselde boy gösterecek:

Futbol efsanesi David Beckham'a odaklanacak belgesel, futbolcunun Manchester United'da forma giydiği günlerden uluslararası bir yıldıza dönüşmesine, satın aldığı Miami CF kulübünden özel yaşamına kadar pek çok detaya yer verecek. Bununla birlikte belgeselde Beckham ailesi de yer alacak.

Beckham ailesine yakın bir kaynak, belgeselde David ve Victoria çiftinin ilişkilerinin ilk dönemlerinin de ekrana gelebileceğini söyledi. Kaynak, David'in ailesindeki herkesin bir arşivci olduğunu söyleyerek David'in kariyerinin başından beri kayıt alındığını, tüm yerel gazete haberlerinin, okul kayıtlarının ve takım fotoğraflarının biriktirildiğini belirtti.

Bununla birlikte aynı kaynak, David Beckham'ın eski takım arkadaşları Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs ve Gary Neville gibi isimlerin de projede yer alabileceğini belirtti. Kaynak, 16 milyon sterlin değeri olan belgeselin şu anda çekimine başlandığını 'Bir kamera ekibi şu anda David'in hayatını görüntülüyor. Onu gittiği her yerde takip ederek dünya çapında imza attığı işleri gösterecekler.' ifadesiyle aktardı.

David Beckham ve Beckham ailesini konu alacak belgeselde Beckham'ın kurduğu yapım şirketi Studio 99'un da bulunacağı belirtildi. Manchester United, Real Madrid, Los Angeles Galaxy, Milan ve PSG gibi dev takımlarda forma giyen Beckham, 2013 yılında futbol kariyerini sonlandırmıştı. Beckham'ın hikâyesinin anlatılacağı belgeselin 2022 yılında gösterime girmesi planlanıyor.